Wie verwendet man den Befehl git stash pop?

Mit dem Befehl git stash pop kann ein Entwickler die zuletzt zurückgestellten Änderungen in sein Arbeitsverzeichnis verschieben und den zurückgeholten Stash nach Abschluss des Befehls löschen.

Die Syntax für den Befehl git stash pop ist einfach und selbsterklärend:

Sie müssen jedoch zuerst Elemente zum Stash von Git hinzufügen, um die zurückgestellten Änderungen daraus zu entfernen. Genau das wird im Folgenden beschrieben.

Mit git stash können Entwickler Änderungen zurückstellen und später wieder einfügen.

Beispiel für git stash pop

Der beste Weg, Befehle wie git stash pop zu lernen, ist, sie tatsächlich zu verwenden.

Die folgenden neun Befehle bieten ein Beispiel für git stash pop von Anfang bis Ende, mit dem die folgenden Aufgaben ausgeführt werden:

erstellen eines Git-Repositorys

Dateien und Commits hinzufügen

getrackte Dateien aktualisieren

Aktualisierungen speichern

weitere Änderungen und Commits vornehmen

zurückgestellte Änderungen zurückholen

Probieren Sie diese Befehle aus, um die Funktionsweise des Befehls „git stash pop“ wirklich zu verstehen: