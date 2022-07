Wie man einen lokalen Git-Branch dauerhaft löscht

Egal, ob Sie GitFlow, GitHub Flow oder eine ähnliche Entwicklungsstrategie verwenden, Sie werden unweigerlich mit einem lokalen Git-Repository voller Branches (Zweige) enden, die Sie nicht mehr benötigen. Deshalb ist es gut, den Befehl zum lokalen und dauerhaften Löschen eines Git-Branch zu kennen, damit sie Ihre lokale Entwicklungsumgebung nicht zumüllen.

So löschen Sie einen lokalen Git-Branch

Git-Fehler: Branch kann nicht gelöscht werden

Eine Regel beim Löschen eines lokale Git-Branch lautet, dass Sie keinen Branch löschen können, der gerade ausgecheckt ist. Andernfalls tritt die Fehlermeldung cannot delete branch auf, wie Sie im folgenden Beispiel sehen können:

[email protected] /c/local/branch (main)

$ git branch -a

* main

new-branch

old-branch

[email protected] /c/local/branch (main)

$ git branch --delete main

error: Cannot delete branch 'main' checked out at 'C:/git/delete'

Im obigen Beispiel hat der Benutzer versucht, den Git-Hauptzweig zu löschen, während er ausgecheckt war, was einen Fehler verursachte. Das Löschen der lokalen Git-Branches mit dem Namen new-branch oder old-branch verlief jedoch ohne Fehler:

[email protected] /c/local/branch (main)

$ git branch --delete old-branch

Deleted branch old-branch (was 44a55a1).