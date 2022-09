Wie man ein Git-Repository lokal löscht

Ein Git-Repository lokal von einem Computer zu löschen ist keine Magie. Sie müssen lediglich alle Dateien aus dem Ordner löschen, in den das Git-Repository entweder geklont oder initialisiert wurde.

Vielleicht gibt es aber dennoch einen Trick. Jedes Git-Repository hat einen versteckten .git-Ordner, in dem das DVCS-Tool alle seine Konfigurationsdaten speichert. Wenn Ihr Computer nicht so konfiguriert ist, dass er versteckte Dateien und Ordner anzeigt, wird der Versuch, ein Git-Repository lokal zu löschen, fehlschlagen, da der .git-Ordner bestehen bleibt.

Man muss seinen Computer also so konfigurieren, dass lokale und versteckte Ordner angezeigt werden. Anschließend lässt sich der .git-Ordner mit dem Datei-Explorer des Betriebssystems löschen, und das lokale Git-Repository wird entfernt.

Überprüfen, ob das Git-Repository entfernt wurde

Wenn Sie das Git-Repository über das Git-BASH-Terminalfenster entfernen, werden Sie feststellen, dass der Name des aktuellen Git-Branch nicht mehr aufgelistet wird, sobald der Git-Befehl zum Entfernen ausgeführt wurde.

[email protected] /c/remove/repository

$ git status fatal: not a git repository

(or any of the parent directories): .git

Darüber hinaus werden alle Git-Befehle, die Sie ausführen, mit der Fehlermeldung fatal: not a git repository zurückgegeben. Obwohl Fehler normalerweise nicht der Weg sind, über den man eine Bestätigung für einen Befehl erhalten möchte, ist diese Fehlermeldung in diesem Fall der Beweis dafür, dass der Löschvorgang des lokalen Git-Repository erfolgreich war.