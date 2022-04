Ist PaaS das richtige für Ihr Unternehmen?

Der Druck auf Unternehmen, Anwendungen in die Cloud zu verlagern, stieg im letzten Jahrzehnt ständig. Oft stellten IT-Abteilungen fest, dass die klassischen Cloud-Computing-Modelle – IaaS, PaaS und SaaS – nicht alle gleichermaßen oder für alle ihre Anwendungen geeignet waren. In vielen Fällen führte das dazu, dass sie ihre Legacy-Anwendungen On-Premises behielten und ihnen ein Cloud Frontend verpassten.

In den wenigsten Unternehmen sind es refaktorierte oder Legacy-Anwendungen, die in der Cloud laufen; die meisten Cloud-Anwendungen wurden direkt für die Cloud entwickelt, und das ist den meisten Anbietern vollauf bewusst. Sie schufen Webservices und gehostete Funktionen, die Entwickler beim Erstellen von Cloud-Anwendungen unterstützen. Diese Dienste sind die Nachfolger des klassischen PaaS-Modells (Platform as a Service), und wenn heute von PaaS die Rede ist, sind damit meistens Entwicklerplattformen in der Cloud gemeint.

Vorteile von PaaS

Moderne PaaS bieten vier wesentliche Vorteile:

Die Cloud-Anbieter gehosteten Funktionen vereinfachen die Anwendungsentwicklung. Sofwareentwicklungswerkzeuge – von horizontalen Tools für die Datenbankunterstützung bis hin zu anwendungsspezifischen Tools, die zum Beispiel auf das Sofwareentwicklungswerkzeuge – von horizontalen Tools für die Datenbankunterstützung bis hin zu anwendungsspezifischen Tools, die zum Beispiel auf das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) ausgerichtet sind – werden vorgefertigt angeboten. Das spart insgesamt Projektzeit, Entwicklerressourcen und Budgets für Entwicklungsprojekte.

Cloud-Provider-Funktionen haben Möglichkeiten, die aus Sicherheits- und Stabilitätsgründen nicht für Cloud-Nutzer zugänglich sind. Das bedeutet, dass die Implementierung sehr wahrscheinlich effizienter und flexibler ist als das, was die Nutzer selbst technisch umsetzen könnten.

Standardisierte Funktionen erleichtern die Zusammenarbeit. Ein Unternehmen, das seine eigene IoT-Logik entwickelt, muss jeden neuen Mitarbeiter aufwendig einlernen und dafür sorgen, dass Wissen zwischen verschiedenen Teams ausgetauscht wird. Unternehmen, die Cloud-Provider-Funktionen für das IoT nutzen, haben bessere Chancen, Mitarbeiter zu finden, die sich mit der Umgebung bereits etwas auskennen.

Die Sandardisierung führt auch dazu, dass es einfacher ist, auf PaaS entwickelte Anwendungen zu unterstützen PaaS-Tools erleichtern das Bereitstellen, Neuverteilen und Skalieren, so dass sich der operative Aufwand und die Fehlerquote verringern.

Die meisten Unternehmen, die sich heute für ein PaaS-Cloud-Modell entscheiden, tun dies wegen genau dieser Vorteile. Und die meisten geben an, dass die größten Vorteile die Verbesserung der Projektqualität und die schnellere sowie vereinfachte Bereitstellung sind.

Abbildung 1: PaaS hat viele Vorteile. Es gibt aber Gründe, die in bestimmten Situationen dagegensprechen.

Nachteile von PaaS Wie jedes Angebot hat natürlich auch PaaS nicht nur positive Aspekte. Die Erfahrung zeigt, dass PaaS sich vor allem für Entwickler auszahlt, während die Nachteile sich auf die Arbeit der CFOs auswirkt. Die wichtigsten sind die folgenden: PaaS-Tools treiben die Kosten für den Betrieb von Anwendungen in der Cloud in die Höhe. Außerdem richten sich die Kosten oft nach der Nutzung, was die Außerdem richten sich die Kosten oft nach der Nutzung, was die Ausgaben etwas schwierig nachvollziehbar macht. Mitunter bekommen Sie dann vom Anbieter eine Rechnung, die wesentlich höher ist als erwartet.

PaaS in verschiedenen Clouds sind in der Regel nicht untereinander kompatibel. Das bedeutet, dass Sie Anwendungen ändern müssen, wenn Sie Das bedeutet, dass Sie Anwendungen ändern müssen, wenn Sie den Cloud-Anbieter wechseln möchten. Der Verlust der Portabilität ist ein großes Problem für Unternehmen, die sich nicht an einen Cloud-Anbieter binden möchten.

Diese Unterschiede erschweren Ihnen auch den Betrieb von Anwendungen in Multi-Cloud-Umgebungen. Das macht die Bereitstellung, Umverteilung und Skalierung sehr viel komplexer. Da sich auch die Preise für die Tools von Cloud-Anbieter zu Cloud-Anbieter unterscheiden, erhöhen hier PaaS ebenfalls die Komplexität. Der beste Weg, das meiste aus PaaS herauszuholen, ist eine entsprechende Planung. Die Risiken lassen Sich eliminieren, indem Sie die Kosten sorgfältig berechnen und überwachen. Wählen Sie sorgfältig aus, welche Werkzeuge Ihre Entwickler nutzen dürfen und verwenden Sie die Kostenschätzungsservices Ihres Cloud-Anbieters. Wenn Sie Ihre Umgebung sorgfältig überwachen, vermeiden Sie böse Überraschungen zum Monatsende. Häufig haben Cloud-Service-Provider eine Reihe von Tools, die unterm Strich das gleiche Ziel erreichen. So kommt es vor, dass das große IoT-PaaS-Angebot eine übergeordnete Verpackung für mehrere einzeln erhältlicher Services ist, zum Beispiel für die Event Handling. Mitunter reicht es Ihnen, sich einzelne der enthaltenen Dienste herauszupicken und Sie benötigen gar nicht das übergeordnete Paket. Die größte Herausforderung bei PaaS ist die Portabilität. Die Plattformen verschiedener Anbieter unterscheiden sich in den Details. Das erhöht die Kosten für die Aufrechterhaltung einer Multi-Cloud oder den Wechsel des Cloud-Anbieters. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, ist, Anwendungen so zu konzipieren, dass der Großteil plattformübergreifend funktioniert. Cloud-Provider-spezifische Funktionen stellen Sie in kleinen Softwaremodulen bereit, die Sie ändern oder für den Einsatz in mehreren Clouds auswechseln. Diese Maßnahmen funktionieren bei einer geringen Anzahl spezialisierter PaaS-Tools, sind aber zu aufwändig, wenn eine große Menge an Software und viele PaaS-Tools mit der Software verbunden sind. In diesem Fall ist es ratsam, die PaaS-Tools vollständig vom Cloud-Anbieter zu trennen.