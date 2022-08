Das sollten Sie über Prüfpunkte in Hyper-V wissen

Ein Prüfpunkt ist eine Differenzierungsdatei, die den Zustand, die Daten und die Hardwarekonfiguration einer virtuellen Maschine (VM) im Betrieb festhält. Prüfpunkte sind ein Schnappschuss einer VM, erstellt zu einem Zeitpunkt, an dem diese ideal funktioniert. Sie können IT-Administratoren dabei helfen, Risiken in VM-Umgebungen zu mindern.

Administratoren erfassen in der Regel einen Prüfpunkt, bevor sie eine größere Arbeit wie das Patchen oder Aktualisieren der Software an der virtuellen Maschine durchführen. Sie können Upgrades getrost planen uns ausrollen, weil sie wissen, dass sie jederzeit alles rückgängig machen können.

Wenn der Prozess zu Problemen führt – zum Beispiel zu Kompatibilitäts- oder Leistungsproblemen – versetzt der IT-Administrator die VM in den vorherigen, als gut bekannten Zustand zurück. Dadurch arbeitet die VM wie gewohnt weiter.

Die Differenzierungsdatei stellt die Differenz zwischen dem aktuellen Zustand der VM und dem Zustand der VM an ihrem letzten Kontrollpunkt dar. Der erste Prüfpunkt repräsentiert die gesamte virtuelle Maschine; nachfolgende Prüfpunkte enthalten nur die Unterschiede zwischen dem aktuellen Zustand und dem vorherigen Prüfpunkt. Alle Prüfpunkte ergeben zusammen eine Folge von Zustandsänderungen, die als Prüfpunktbaum bezeichnet werden.

Ein Produktionsprüfpunkt setzt auf Backup -Technologien oder -Tools, wie den Volumeschattenkopie-Dienst , um ein datenkonsistentes VM- Image zu erstellen, mit dem Administratoren später den normalen Betrieb ohne Datenverlust fortsetzen. Produktionsprüfpunkte sind in Hyper-V in den Voreinstellungen aktiviert, und Administratoren können sie mit Hyper-V Manager oder PowerShell auf Standard oder Zurück ändern.

Ein Standardprüfpunkt bietet nur Anwendungskonsistenz, keine Datenkonsistenz. Wenn Sie den Prüfpunkt wiederherstellen, gehen möglicherweise einige Daten oder Transaktionen verloren. Solche Wiederherstellungsprobleme treten häufig bei transaktionssensiblen VM- Workloads wie Exchange und SQL auf. Standardprüfpunkte werden am häufigsten in Entwicklungsumgebungen verwendet oder wenn Administratoren frühere VM-Stände zum Testen und zur Fehlerbehebung nutzen.

Es gibt zwei Arten von Prüfpunkten in Hyper-V : Standardprüfpunkte und Produktionsprüfpunkte. Beide erfassen den Zustand, die Daten und die Konfigurationsdetails einer laufenden VM. Der Unterschied liegt in der Datenkonsistenz.

Verwenden von Hyper-V-Prüfpunkten in einer Produktionsumgebung

Sowohl Standard- als auch Produktions-Hyper-V-Prüfpunkte sind für viele Produktionsumgebungen geeignet, und die grundlegenden Technologien zur Unterstützung von Prüfpunkten sind ausgereift und gut entwickelt. Prüfpunkte sind jedoch kein Allheilmittel für alle Herausforderungen im Rechenzentrum und ersetzen zum Beispiel nicht die ordnungsgemäßen Backups.

Prüfpunkte bieten nur einen kurzfristigen Schutz vor Ereignissen, die zu einer Unterbrechung einer virtuellen Maschine oder einer von ihr abhängigen Umgebung führen. So sind sie beispielsweise eine ideale Lösung, um eine VM vor ungeplanten Problemen mit einem ungeprüften Betriebssystem- oder Anwendungs-Upgrade zu schützen.

Der Begriff kurzfristig ist nicht klar definiert und kann je nach Meinung der einzelnen IT-Fachleute von ein paar Stunden bis zu einem Jahr meinen. Es gibt keine feste Regel dafür, wie lange ein Prüfpunkt bestehen sollte. Es ist jedoch eine gute Faustregel, dass ein Prüfpunkt nie länger als nötig bestehen sollte.

Das heißt, wenn die Rückkehr zu einem bestimmten Prüfpunkt einer virtuellen Maschine schaden würde, sollten Sie diesen löschen. Wenn Sie beispielsweise das Betriebssystem- oder Anwendungs-Upgrade ordnungsgemäß validiert haben, können Sie den Prüfpunkt mit dem übergeordneten Prüfpunkt zusammenführen, statt ihn ganz zu löschen.

Die weit verbreiteten Bedenken, dass Prüfpunkte zu viel Speicherplatz belegen, die Leistung beeinträchtigen oder schwer zu verwalten sind, sind oft überzogen. Das Risiko einer Beeinträchtigung der VMs durch Prüfpunkte ist äußerst gering, solange die Prüfpunktumgebung gut verwaltet wird. Es gibt keine technischen Gründe, die gegen das Nutzen von Prüfpunkten in einer Produktionsumgebung sprechen.

Admins können sowohl Standard- als auch Produktionsprüfpunkte erfolgreich in Produktionsumgebungen einsetzen. Der Unterschied liegt in der Art und Weise, wie der Prüfpunkt die Datenkonsistenz handhabt. Der Schutz eines Apache-Web-Servers als Frontend zu einem Datenbankserver ist beispielsweise am besten mit einem Produktionsprüfpunkt zu bewerkstelligen, da der Prüfpunkt die VM im Grunde in ihrem ausgeschalteten Zustand erfasst. Würde man dies mit einem Standardprüfpunkt versuchen, passiert es, dass in Bewegung befindliche Daten verloren gehen und zu Dateninkonsistenzen führen.

Es gibt mehrere komplexe Fälle, in denen Prüfpunkte keine gute Idee sind: