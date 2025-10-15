Business Impact Analysis: Risiken systematisch bewerten

Eine Business Impact Analysis (BIA) ist ein wichtiger Bestandteil von Business-Continuity-, Geschäftsresilienz- und Disaster-Recovery-Plänen. Um das Beste aus einer BIA herauszuholen, ist es entscheidend, die richtigen Fragen zu stellen.

Der Prozess der Business Impact Analysis hilft Unternehmen dabei, wichtige Geschäftsfunktionen zu identifizieren und die potenziellen Auswirkungen eines Störungsereignisses auf diese Funktionen zu bestimmen. Um Informationen für eine BIA zu sammeln, versenden Unternehmen in der Regel Fragebögen an alle Abteilungen des Unternehmens. Sobald die Informationen gesammelt sind, können sie zur Erstellung von Business-Continuity- und Disaster-Recovery-Plänen verwendet werden.

Tipps und Beispielfragen für eine Business Impact Analysis finden Sie hier in unserem Download.

Eine BIA kann die Auswirkungen einer Krise auf den Ruf, die Finanzlage, die Wettbewerbsposition, die Mitarbeiter, die Lieferketten und andere Geschäftskomponenten eines Unternehmens ermitteln. Der Fragebogen zur Business Impact Analysis muss eine gründliche Untersuchung der einzigartigen Prozesse eines Unternehmens sein, um die dringendsten Auswirkungen einer Störung zu mindern.

Dieser Artikel erläutert die Bedeutung einer BIA und enthält Leitlinien für die Erstellung eines Fragebogens zur Business Impact Analysis. Vergessen Sie nicht, die enthaltenen Beispielfragen beziehungsweise unseren Fragebogen herunterzuladen, um Ihre eigene Mitarbeiterbefragung zu erstellen.

Warum sind BIAs wichtig? Business Impact Analysis vermitteln ein klares Bild der wesentlichen Auswirkungen einer Störung auf ein Unternehmen, sowohl in Bezug auf potenzielle Probleme als auch auf die zu erwartenden Kosten. Ein BIA-Fragebogen kann einem Unternehmen helfen, Folgendes zu identifizieren: Geschäftskritische Prozesse, die nicht unterbrochen werden dürfen.

Systeme und Netzwerke, die diese Prozesse unterstützen.

Wiederherstellungsmetriken, wie zum Beispiel Wiederherstellungsziel (RPO) und Wiederherstellungszeit (RTO). Unternehmen können diese Informationen nutzen, um die Priorität der Wiederherstellung für jeden geschäftskritischen Prozess und die damit verbundenen Systeme zu bestimmen und etwaige Abhängigkeiten zwischen den Geschäftsbereichen zu identifizieren.

BIA-Fragebögen zur Datenerfassung nutzen Fragebögen zur Business Impact Analysis helfen dabei, potenzielle Schwachstellen und Problembereiche aufzudecken, indem sie verschiedenen Abteilungen einen einheitlichen Fragenkatalog zu den von ihnen ausgeführten oder überwachten Geschäftsfunktionen zur Verfügung stellen. Zu den Kandidaten für die Fragebögen sollten wichtige Mitglieder jeder Geschäftseinheit gehören. Unternehmen können die Fragebögen für bestimmte Abteilungen anpassen, um besonderen Merkmalen Rechnung zu tragen, zum Beispiel für die Handelsabteilung oder die Personalabteilung. Die für den BIA-Prozess zuständigen Personen oder Teams geben die Antworten auf den Fragebogen zur Geschäftsauswirkungsanalyse dann in ein geeignetes Repository zur Analyse ein, beispielsweise eine Tabellenkalkulation. Die folgende Tabelle zeigt die Arten von Informationen, die während einer BIA erfasst werden können. Vor der BIA sollte das Unternehmen eine Risikobewertung durchführen. Auf diese Weise kann das Unternehmen spezifische Bedrohungen oder Schwachstellen identifizieren, denen es ausgesetzt ist. Die aus dem BIA-Fragebogen gewonnenen Daten helfen dann dabei, die betroffenen Geschäftsfunktionen, potenzielle operative und finanzielle Verluste sowie die Mindestzeit für die Wiederherstellung des Betriebs zu ermitteln. Abbildung 1: Eine Business Impact Analyse besteht aus zahlreichen unterschiedlichen Elementen.