Tipps für die Durchführung einer Business Impact Analyse

Erfahren Sie in diesem Bericht, wie man eine Business Impact Analyse (BIA) durchführt und laden Sie sich unsere kostenlose BIA-Vorlage inklusive Anleitung herunter. Es unterstützt Sie bei der Business-Continuity-Planung.

Eine Business Impact Analyse (BIA) ist ein wichtiger Teil des Business-Continuity-Prozess. Ein Business-Continuity-Prozess – der deutsche Ausdruck „Betriebliches Kontinuitätsmanagement“ ist wenig üblich – analysiert geschäftskritische Funktionen, und identifiziert und quantifiziert die Auswirkungen, die ein Verlust dieser Funktionen für die Organisation haben würde.

Geschäftskritische Funktionen umfassen diejenigen Geschäftsprozesse, die für das Erreichen der Unternehmensziele von vitaler Bedeutung sind und deren kurz- oder langfristiger Ausfall den Bestand des Unternehmens und die Stabilität des Finanzsystems existentiell gefährden könnten.

Zur Unterstützung Ihrer Business-Coninuity-Planung bietet Ihnen SearchDisasterRecovery.com eine kostenlose BIA-Vorlage in englischer Sprache zum Download an. Laden Sie sich das Template herunter, drucken Sie es aus, und lesen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung dieses Beitrags durch. Dem Start einer erfolgreichen Business Impact Analyse steht dann nichts mehr im Weg.

Kostenfreie Vorlage für eine Business Impact Analyse in englischer Sprache

Eine Business Impact Analyse vorbereiten

Sind die Risiken einer Organisation – in der Regel durch eine Risikoanalyse – identifiziert worden, ist im nächsten Schritt festzustellen, auf welche Weise die identifizierten Risiken spezifische Geschäftsabläufe beeinflussen. Dies erfolgt in einer Business Impact Analyse. Nehmen wir zunächst an, dass alle Business-Funktionen im grünen Bereich liegen.

In diesem Fall sollte die Organisation voll wachstums- und wettbewerbsfähig und finanziell solide sein. Ereignet sich nun ein interner oder externer Vorfall, könnte er sich negativ auf die Geschäftstätigkeit auswirken - und die Organisationsabläufe mehr oder weniger schwerwiegend beeinträchtigen.

Business Impact Analysen helfen Profis im Bereich Business Continuity/Disaster Recovery bei der Identifizierung von Geschäftsprioritäten und dem Aufstellen, Validieren und Ändern von Plänen. Die dazu genutzten Fragebögen sollten in Interviewform zur Datenerfassung und/oder für persönliche Gespräche mit Mitarbeitern formuliert werden.

Mitarbeiter mit fundierten Kenntnissen und Erfahrungen mit den zu analysierenden Business-Funktionen sind ideale Kandidaten für BIA-Interviews. In einigen Fällen kann es möglich sein, Interview-Fragen in einer automatisierten Erhebung durchzuführen (ein Beispiel hierfür ist BIA Professional von SunGard Availability Services), in dem die Ergebnisse erfasst und zusammengefasst werden.

Oft ist es sinnvoll, in den Fragenbogen die Beschreibung eines Störfalls zu integrieren. Ein Beispiel für eine solche Situation bzw. Beschreibung ist die folgende:

Das Gebäude der Business Unit ist völlig zerstört.

Alle Datensätze, Dateien, die Technik, das Zubehör und andere Unterstützungssysteme sind verloren.

Ein Teil des Schlüsselpersonals steht möglicherweise nicht zur Verfügung.

Primäre Geschäftsprozesse werden sofort für mindestens 30 Tage in Mitleidenschaft gezogen.

Die Katastrophe tritt während einer für die Geschäftseinheit kritischen Zeit mit Spitzenbelastungen auf.

Solche Störfall-Beschreibungen helfen, die Antwort der Befragten zu umrahmen, so dass sie sich spezifische Risiken und Bedrohungen besser vorstellen können.

Letztlich ist es der Zweck der BIA, die relative Bedeutung der Geschäftsprozesse, die durch die Geschäftseinheiten betrieben werden, zu identifizieren, zu priorisieren und zu dokumentieren.