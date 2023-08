Azure Information Protection: E-Mail-Weiterleitung regeln

Unternehmen müssen im Rahmen der personenzentrierten Sicherheit im Unternehmen sicherstellen, dass Benutzer nicht versehentlich sensible Informationen unbefugten Personen zugänglich machen. Exchange Online bietet hier natürlich ein Gefährdungspotenzial, da Benutzer E-Mails einfach weiterleiten können, zum Beispiel an externe Empfänger.

Azure Information Protection schützt Exchange Online in Microsoft 365

Um dies zu verhindern, kann man die Richtlinien von Azure Information Protection einsetzen. Dabei handelt es sich um einen Schutzdienst, der Teil von Azure Purview Information Protection ist und die Technologien von Azure Rights Management nutzt (siehe auch Microsoft Purview: Daten schützen, klassifizieren und orten).

Auch wenn Nutzer auf anderen Wegen Wege finden können, Informationen zu teilen, ist Azure Information Protection ein wertvolles Werkzeug, da es schwierig ist, den Schutz zu umgehen und der Dienst E-Mails und Anhänge recht zuverlässig schützt.

Neben dem Blockieren der Weiterleitung von E-Mails kann Azure Information Protection auch das Erstellen von Screenshots, das Speichern von E-Mails außerhalb des Postfachs oder das Ausdrucken von E-Mails verhindern. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, E-Mails zu verschlüsseln, so dass nur bestimmte Empfänger die E-Mails lesen können. Azure Information Protection ist Bestandteil von Microsoft Purview Information Protection.

Der Dienst kann kostenlos getestet und anschließend beispielsweise mit Microsoft 365 E5 lizenziert werden. In Microsoft 365 E5 sind unter anderem erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Azure Information Protection P2, Information Protection and Governance, Microsoft Defender for Identity oder Microsoft Purview Insider Risk Management enthalten.

Abbildung 1: Azure Information Protection wird über Azure Purview in Microsoft 365 konfiguriert.

Azure Information Protection (AIP) ist ein Tool zur Klassifizierung und zum Schutz von E-Mail-Anhängen. Die Verschlüsselung von E-Mails ist Bestandteil des Dienstes. Idealerweise wird dafür Exchange verwendet, besser noch Exchange Online in Microsoft 365.

AIP arbeitet mit Regeln, die von Administratoren definiert werden und auf Vorlagen basieren. Anhand der Regeln erkennt AIP, wenn eine E-Mail geheime Dokumente enthält, die durch Klassifizierung geschützt werden müssen. Diese Regeln können auch vorab definiert werden. Beispiele sind Dokumente mit Kreditkartennummern oder anderen sensiblen Informationen. Dazu nutzt AIP wiederum die Azure Rights Management Services (Azure RMS). AIP kann auch in hybriden Umgebungen eingesetzt werden, in denen neben Exchange Online auch Benutzer auf lokalen Exchange Servern on-premises vorhanden sind.

Grundsätzlich unterstützt AIP alle Dateitypen, am besten funktioniert die Lösung jedoch mit Office-Dokumenten, da hier die Berechtigungen nativ für die jeweiligen Dokumente festgelegt werden können.