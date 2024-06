Microsoft Purview AI Hub: KI-Aktivitäten in der Firma verwalten

Mit dem Microsoft Purview AI Hub können IT-Teams an einer zentralen Stelle über ein Dashboard die KI-Aktivitäten in einer Organisation im Griff behalten. Die Lösung, ein neues Feature innerhalb des Sicherheitsportals von Microsoft, bietet eine umfassende Lösung zur Überwachung und Verhinderung von Datenlecks im Zusammenhang mit generativen KI-Anwendungen wie Google Gemini, ChatGPT und Bing Chat, Copilot und anderen KI-Diensten. Die Liste der unterstützten KI-Dienste wird von Microsoft sukzessive erweitert.

Diese Funktion ist entscheidend, da der unkontrollierte Einsatz solcher Plattformen erhebliche Risiken für den Datenschutz und die Sicherheit von Unternehmensdaten birgt. Der AI Hub ermöglicht es, die Sichtbarkeit und Kontrolle über Dateninteraktionen zu erhöhen und somit die Integrität und Vertraulichkeit der Daten zu gewährleisten. Im Gegensatz zu Defender for Cloud Apps konzentriert sich der AI Hub spezifisch auf generative KI-Tools und ermöglicht die Erkennung und das Blockieren von sensiblen Daten, die in diese Anwendungen eingegeben werden.

Der Zugriff erfolgt über compliance.microsoft.com oder purview.microsoft.com. Hier lassen sich schlussendlich die verschiedenen KI-Aktivitäten zentral verwalten, überwachen und absichern. Diese Funktionalität geht über Microsoft 365 hinaus und umfasst auch Drittanbieteranwendungen. Der AI Hub unterstützt Unternehmen dabei, sicherzustellen, dass durch die Verwendung von KI-Diensten im Unternehmen keine Datenlecks entstehen. Dies schließt die Fähigkeit ein, Aktionen wie das Kopieren und Einfügen von Daten in diese Anwendungen zu blockieren, um Datenschutzverletzungen zu verhindern. Schließlich sind Unternehmen verpflichtet den Datenschutz bie der KI-Nutzung entsprechend zu berücksichtigen (siehe auch Was zum Datenschutzkonzept bei KI-Nutzung gehört).

Der AI Hub bietet detaillierte Einblicke in die Daten, die Nutzer in generative KI-Anwendungen eingeben. Durch die Überwachung von Aktivitäten wie das Kopieren und Einfügen von Daten in KI-Websites, erkennt das System sensible Informationen wie Kreditkartennummern oder Sozialversicherungsnummern und gibt Administratoren die Möglichkeit, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Dies umfasst die Erstellung und Anpassung von Richtlinien zur Datenklassifizierung und Sensitivitätskennzeichnung, um sicherzustellen, dass vertrauliche Informationen geschützt bleiben.

Erweiterte Nutzung und Funktionen des Microsoft Purview AI Hub

Neben den grundlegenden Funktionen zur Überwachung und Sicherung von KI-Aktivitäten bietet der Microsoft Purview AI Hub eine Reihe erweiterter Möglichkeiten, die Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Daten und der Einhaltung von Vorschriften unterstützen. Der AI Hub integriert sich nahtlos mit anderen Purview-Funktionen wie Sensitivitätskennzeichnungen und Datenklassifizierung, um eine umfassende Sicherheits- und Governance-Lösung zu bieten.

Abbildung 2: Purview AI Hub bietet Berichte, Analysen und die Möglichkeit nach Aktionen zu suchen, auch innerhalb der anderen Purview-Features.

Für eine umfassende Compliance-Lösung können Windows- und macOS-Geräte in Microsoft Purview integriert werden. Dies geschieht über das Gerät-Onboarding in den Einstellungen von Microsoft Purview. Bereits in Microsoft Defender for Endpoint integrierte Geräte erscheinen automatisch in der Geräteliste von Purview. Für Geräte, die noch nicht integriert sind, stehen Skripte zur Verfügung, die heruntergeladen und bereitgestellt werden können. Dies erlaubt eine nahtlose Integration und Verwaltung aller Endgeräte innerhalb der Compliance-Umgebung