Microsoft Purview: Daten schützen, klassifizieren und orten

Die Lösungen der Plattform Microsoft Purview sollen Unternehmen dabei unterstützen, einen Überblick über ihre gesamten Datenbestände zu erhalten. Wo befinden sich die Daten, welche Daten sind wie zu klassifizieren und welchem Risiko ausgesetzt? Dies sind Fragen, die sich mit den Lösungen der Plattform beantworten lassen sollen.

Sensible Daten sollen so über Anwendungen, Clouds und Endpunkte hinweg geschützt werden können. Dabei spielt auch das Risikomanagement eine entscheidende Rolle. Microsoft Purview umfasst daher die Lösungen aus dem Bereich Compliance und Data Governance. So kombiniert diese neue Produktfamilie Funktionen des bisherigen Azure-Purview- und Microsoft-365-Compliance-Angebots. Ziel sei es eine einheitliche Data Governance und ein einheitliches Risikomanagement für Unternehmen zu bieten, so Microsoft in einem Blogbeitrag.

Mit der Einführung der neuen Plattform Microsoft Purview ändern viele Produkte auch ihre Bezeichnung. Eine Übersicht findet sich in untenstehendem Bild. Dazu gehören auch einige alte Bekannte, die nicht zum ersten Mal den Namen wechseln, wie Microsoft Information Protection (vormals Azure Information Protection), dass künftig Microsoft Purview Information Protection heißt.