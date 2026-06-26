IGEL baut Plattform für sicheren Endpoint weiter aus

Auf der Now & Next Konferenz in Frankfurt zeigte IGEL, wie weit sich der frühere Thin-Client-Hersteller von seinem Ursprungsgeschäft entfernt hat: Das in Deutschland verankerte Unternehmen setzt konsequent auf ein softwarebasiertes Sicherheitsmodell für Endgeräte – mit neuen Funktionen für Kontextsteuerung und Branchenintegration.

Mehr als drei Jahre nach dem Ausstieg aus der eigenen Hardwarefertigung treibt IGEL seine Transformation zum Plattformanbieter für Endpoint-Sicherheit konsequent voran. Auf der Now & Next Konferenz in Frankfurt am 16. Juni 2026 präsentierte CEO Klaus Oestermann gemeinsam mit CTO Matthias Haas und Peter Goldbrunner, Vice President & General Manager Central Europe, den aktuellen Stand der Adaptive Secure Endpoint Platform – und machte deutlich, dass das Unternehmen seine Wurzeln im klassischen Virtual Desktop Infrastructure (VDI) Geschäft zunehmend hinter sich lässt.

Die Produktion eigener Thin-Client-Hardware hatte IGEL Technology zum 31. März 2023 offiziell eingestellt; die strategische Neuausrichtung zum reinen Softwareunternehmen war im November 2022 angekündigt worden. Der Standort Augsburg, einst Produktionswerk, dient dem Unternehmen heute als zentrale Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Das globale Headquarter befindet sich im Bremer Tabakquartier.

Vom Betriebssystem zur Plattform Im Zentrum der Frankfurter Konferenz stand die Botschaft, dass IGEL sich nicht mehr allein als Anbieter eines Betriebssystems versteht. Matthias Haas beschrieb das präventive Sicherheitsmodell als Leitprinzip des Unternehmens, das App-Bereitstellung, Sicherheit und Management miteinander verbindet. Grundlage ist weiterhin IGEL OS, ein unveränderliches Betriebssystem, das einen bekannten, richtlinienkonformen Endpoint-Zustand aufrechterhalten soll. Ergänzt wird dies um den Managed Hypervisor und Container-Unterstützung, mit denen Windows-Anwendungen sowie OT-Workloads direkt auf IGEL-Endpunkten betrieben werden können – ein Schritt, mit dem das Unternehmen den klassischen VDI-Stack zunehmend optional macht. Neu vorgestellt wurde das Konzept der Persona Layer innerhalb eines kontextbasierten Zugriffsmodells mit vier Ebenen. Anders als bei klassischer Geräteverwaltung sollen Richtlinien hier dynamisch greifen – abhängig davon, ob ein Nutzer etwa im Büro oder in einem öffentlichen Café arbeitet. Als Beispiel nannte Haas ein Krankenhausszenario, in dem ein Gerät von wechselndem Pflegepersonal genutzt wird, während es während der Visite kurzfristig dem behandelnden Arzt zugeordnet werden kann. Die Richtlinien für solche kontextabhängigen Vertrauensstufen werden erstmals auch mit Drittanbietern wie Cisco, Forescout und Palo Alto Networks verknüpft. Mit IGEL AI Armor kündigte das Unternehmen zudem eine in Entwicklung befindliche KI-Komponente an, die laut Oestermann unter anderem dem Schutz vor Datendiebstahl dienen soll – ein Bedrohungsszenario, das nach Einschätzung des Unternehmens zunehmend gezielt hochrangige Mitarbeiter betrifft, unabhängig von klassischer Ransomware.