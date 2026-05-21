Warum OT-Endpunkte zum Sicherheitsrisiko werden

In der Rangliste der riskantesten Geräte tauchen elf Typen erstmals auf. Neben klassischen IT-Komponenten sind darunter vor allem spezialisierte Endpunkte wie Stechuhren, RFID-Lesegeräte, BACnet-Router, Power Distribution Units (PDU) sowie medizinische Systeme, darunter DICOM-Gateways und Bilddrucker.

Die Tatsache, dass laut der Forescout-Analyse The Riskiest Devices of 2026 rund 75 Prozent der heute als kritisch eingestuften Gerätetypen vor zwei Jahren noch nicht einmal auf dem Radar erschienen, unterstreicht die enorme Dynamik der Bedrohungslage.

Seriell-zu-IP-Konverter und Edge-Bridges absichern Seriell-zu-IP-Konverter transportieren in Umspannwerken, Wasseraufbereitungsanlagen, CNC-Fertigungsstraßen, Schienensignalanlagen und in der Patientenüberwachung digitale Werte von RTUs (Remote Terminal Unit), Relais, PLCs (Programmable Logic Controller) oder Bedside-Monitoren ins IP-Backbone. Die BRIDGE:BREAK-Forschung von Forescout weist in diesem Fall 22 neue Schwachstellen in Geräten der Lantronix-EDS-Reihe und in Silex SD-330AC nach. Zehntausende dieser Konverter sind online im Netz erreichbar, häufig mit Standard-Zugangsdaten und ohne Patch-Historie. Das Gefahrenpotenzial ist physischer Natur: Angreifer können Sensorwerte für Druck, Durchfluss oder Vitaldaten manipulieren, bevor diese SCADA- oder Monitoring-Systeme erreichen. Umgekehrt lassen sich Aktuator-Befehle verfälschen, was direkte Auswirkungen auf die Anlagensicherheit hat. Strategie zur Absicherung: Inventarisierung: Erfassung nach Hersteller, Firmware und Segment.

Erfassung nach Hersteller, Firmware und Segment. Härtung: Deaktivierung unverschlüsselter Dienste (HTTP, Telnet) und Migration auf SNMPv3.

Deaktivierung unverschlüsselter Dienste (HTTP, Telnet) und Migration auf SNMPv3. Isolation: Platzierung in streng reglementierten Segmenten mit Kommunikation ausschließlich zum SCADA-System.

Platzierung in streng reglementierten Segmenten mit Kommunikation ausschließlich zum SCADA-System. Validierung: Einsatz von OT-Gateways mit Deep Packet Inspection (DPI), die Telegramme gegen Referenzmodelle prüfen. Abbildung 1: Serial-to-IP-Converter und andere externe Geräte sollten unter Beobachtung stehen.

Mikrosegmentierung: Den Schaden nach dem Angriff begrenzen Mikrosegmentierung setzt dort an, wo die klassische Perimetersicherheit versagt. Anstelle flacher VLANs werden Durchsetzungspunkte direkt auf Geräte- oder Workload-Ebene verteilt. Laut Gartner werden bis Ende 2026 rund 60 Prozent der Unternehmen Zero-Trust-Architekturen mit multiplen Formen der Mikrosegmentierung nutzen. Das NIST-Framework SP 800-207 ordnet Mikrosegmentierung als zentralen Kontrollpunkt innerhalb einer Zero-Trust-Architektur ein. Der Weg zur Umsetzung: Passive Flow-Map: Über NetFlow, sFlow oder SPAN-Ports wird die Ist-Kommunikation dokumentiert.

Über NetFlow, sFlow oder SPAN-Ports wird die Ist-Kommunikation dokumentiert. Klassifikation: Systeme werden nach Funktion und Risiko in Zonen (z. B. Produktion, Medizintechnik, IoT-Sensoren) eingeteilt.

Systeme werden nach Funktion und Risiko in Zonen (z. B. Produktion, Medizintechnik, IoT-Sensoren) eingeteilt. Monitor-Modus: Das Regelwerk wird zunächst ohne Blockierung getestet, um Fehlalarme auszuschließen.

Das Regelwerk wird zunächst ohne Blockierung getestet, um Fehlalarme auszuschließen. Enforcement: Umschalten auf Default-Deny, wobei jede Verbindung eine explizite Erlaubnis benötigt. Zwischen der IT und den sensiblen Bereichen (Produktion/Medizintechnik) müssen zudem die klassischen Trennungen gemäß IEC 62443 mit DMZs und Jump-Hosts bestehen bleiben. In einer modernen Architektur darf es keinen direkten Pfad mehr vom Office-Client zur SPS geben.