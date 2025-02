Die Cyberangriffe der KW5/2025 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige internationale Cyberangriffe der KW5/2025, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

26.01.2025, New York Blood Center Enterprises, (USA). Das New York Blood Center Enterprises wurde am 26. Januar 2025 Opfer eines Ransomware-Cyberangriffs, der seine Computersysteme beeinträchtigte. Es wurden Experten für Cybersicherheit eingesetzt, um die Bedrohung einzudämmen und die Systeme so schnell und sicher wie möglich wiederherzustellen. Die Blutspendeaktivitäten werden fortgesetzt, allerdings mit längeren Bearbeitungszeiten als üblich, und es wird dazu aufgerufen, Blut zu spenden, um die Gemeinschaft zu unterstützen. Quelle

26.01.2025, South African Weather Service (SAWS), (Südafrika). Der südafrikanische Wetterdienst (SAWS) wurde am Sonntagabend Opfer eines mutmaßlichen Cyberangriffs, der seine Website und seine E-Mail-Dienste betraf. Die Informations- und Kommunikationssysteme der Behörde waren betroffen und störten die Luft- und Seefahrtsdienste. Die Behörden untersuchen den Vorfall und die Systeme werden derzeit wiederhergestellt. Quelle

27.01.2025, Mt Baker Imaging / Northwest Radiologists, (USA). Mt Baker Imaging / Northwest Radiologists erlitt vor kurzem eine Störung seines Computernetzwerks, die derzeit mit Hilfe von Forensikspezialisten und Bundesbehörden untersucht wird. Der Vorfall könnte sich auf die im Netzwerksystem gespeicherten Informationen ausgewirkt haben, aber die Untersuchung ist noch im Gange, um das Ausmaß der Beeinträchtigung zu ermitteln. Das Team arbeitet unermüdlich daran, die Dienstunterbrechungen so gering wie möglich zu halten, und wird die Informationen so bald wie möglich aktualisieren. Quelle

27.01.2025, Frederick Health, (USA). Der Gesundheitskonzern Frederick Health wurde kürzlich Opfer eines Ransomware-Angriffs, bei dem seine Systeme offline genommen werden mussten, um den Vorfall einzudämmen. Die medizinischen Büros blieben geöffnet und die Patientenversorgung wurde mithilfe von Notfallprozessen aufrechterhalten, wobei es jedoch zu Verzögerungen bei den Dienstleistungen kam. Experten für Cybersicherheit arbeiten daran, die Online-Systeme auf sichere Weise wiederherzustellen und die Patientenversorgung zu priorisieren. Quelle.

27.01.2025, Marposs, (Italien). Das Unternehmen Marposs wurde Opfer eines Cyberangriffs vom Typ Cryptolocker, bei dem einige seiner Server verschlüsselt wurden, reagierte jedoch schnell und setzte ein Team von Cybersicherheitsexperten ein, um den Schaden zu minimieren. Die internen Aktivitäten wurden mit einigen Verzögerungen fortgesetzt, doch die Auswirkungen auf die Produktion waren begrenzt. Marposs meldete den Vorfall den zuständigen Behörden und arbeitet daran, seine Systeme schrittweise wiederherzustellen, um den normalen Betrieb wieder aufzunehmen. Quelle

27.01.2025, Verwaltungsgerichte, (Bulgarien). Ein Cyberangriff blockierte den Betrieb des einheitlichen Informationssystems der Verwaltungsgerichte und des Obersten Verwaltungsgerichts in Bulgarien sowie die Website des Obersten Verwaltungsgerichts. Der Angriff fand zwischen 00:00 und 04:00 Uhr am 27. Januar statt. Es wurde ein Krisenhauptquartier eingerichtet, um den Zugang zum Informationssystem wiederherzustellen und die Maßnahmen mit den 28 Verwaltungsgerichten des Landes zu koordinieren. Quelle

27.01.2025, Autonome Universität des Westens, (Kolumbien). Die Autonome Universität des Westens bekannt gegeben, dass sie Opfer eines Cyberangriffs geworden ist. Infolgedessen sind ihre Server ausgefallen und die IT-Dienste wurden eingestellt. Die Universität arbeitet aktiv an der Wiederherstellung der Dienste und entschuldigt sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten. Quelle

28.01.2025, Smiths Group plc, (Vereinigtes Königreich). Das Unternehmen Smiths Group plc wurde Opfer eines Cyberangriffs, der zu einem unberechtigten Zugriff auf ihre Systeme führte. Das Unternehmen isolierte die betroffenen Systeme schnell, aktivierte seine Pläne zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs und arbeitet nun mit Experten für Cybersicherheit zusammen, um die Systeme wiederherzustellen und die weitergehenden Auswirkungen auf das Unternehmen zu ermitteln. Smiths ergreift Maßnahmen, um alle relevanten regulatorischen Anforderungen einzuhalten, und wird Aktualisierungen bereitstellen, wenn dies angemessen ist. Quelle

29.01.2025, Flashforge, (China). Das auf 3D-Drucker spezialisierte Unternehmen Flashforge wurde Opfer eines Cyberangriffs, der seinen Online-Dienst Flash Cloud kompromittierte und zum Verlust von Benutzerdaten führte. Einzelheiten über den Angriff und das Ausmaß des Schadens sind noch nicht bekannt. Quelle

30.01.2025, Hamilton-Wentworth District School Board, (Kanada). Die Schulbehörde untersucht einen möglichen Cyberangriff. Es wurden keine weiteren Details zu dem Vorfall bekannt gegeben. Die Untersuchung wird fortgesetzt, um festzustellen, ob Daten kompromittiert wurden. Quelle

31.01.2025, Tata Technologies, (Indien). Das Unternehmen Tata Technologies bestätigte, dass es Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden war, der dazu führte, dass einige IT-Dienste vorübergehend ausgesetzt wurden. Die Lieferdienste für die Kunden wurden jedoch aufrechterhalten und waren nicht betroffen. Derzeit wird eine gründliche Untersuchung durchgeführt, um die Ursachen des Angriffs zu ermitteln und Maßnahmen zur Vermeidung künftiger Risiken zu ergreifen. Quelle

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.