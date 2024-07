Energieeffiziente HPC-Hardware: AMDs 30x25-Ziel

In der IT-Branche steigt nicht nur das Bedürfnis nach mehr Rechenpower – gerade um vermehrt den Bedarf für die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) zu decken, sondern gleichzeitig auch das Bewusstsein für Nachhaltigkeit und das Klima. Es wird zunehmend herausfordernd, den steigenden Energiebedarf zu decken, weshalb nachhaltige Lösungen im Software- und Hardwarebereich unerlässlich sind. AMD ist eines der Unternehmen, das nach Hardwarelösungen sucht, die nicht nur die Anforderungen für High-Performance Computing und KI-Anwendungen erfüllen, sondern auch so energieeffizient wie möglich sind.

Einsatz von AMD

AMD hat Erfahrung, sowohl mit HPC-Systemen (High-Performance Computing) als auch mit energieeffizienten Systemen. Auf der aktuellen Top500-Liste der Supercomputer werden 157 Supercomputer mit AMD-Produkten betrieben und ebenfalls 157 Computer, die auf der Green500-Liste stehen. Die Top500-Liste zeichnet Supercomputer aus, die den Linpack-Benchmark erfüllen, sie müssen also eine Reihe von linearen Gleichungen lösen können. Entscheidend ist hier die Schnelligkeit beim Lösen, die in Gleitkommaoperationen pro Sekunde (FLOPS) angegeben wird. Auf der Green500-Liste werden Supercomputer ausgezeichnet, die energieeffizient sind.

In 2024 werden laut AMD bereits einige Prozessoren und Beschleuniger für neue Projekte eingesetzt. So nutzt das italienische Energieunternehmen Eni AMD EPYC CPUs und AMD Instinct GPUs für einen Supercomputer. In der zweiten Jahreshälfte will Lenovo in Verbindung mit der Universität Paderborn den Bau eines Supercomputers mit AMD EPYC CPUs beginnen. Das Projekt The Hunter des High Performance Computing Centers Stuttgart (HLRS) soll mit AMD Instinct MI300A-Beschleunigern betrieben werden. Die AGH Universität Krakau betreibt ihren Supercomputer Helios mit AMD EPYC CPUs der vierten Generation.