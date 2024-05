Kostenloses E-Handbook: Best Practices für DevOps

DevOps erleichtert die Zusammenarbeit von Entwicklungs- und IT-Betriebsteams in Unternehmen. Der Begriff wurde in der Vergangenheit unterschiedlich interpretiert. Zumeist betrachtet man DevOps als Philosophie oder organisatorischen Ansatz, der eine bessere Kommunikation zwischen zwei unterschiedlichen Abteilungen – Entwicklung und IT-Betrieb – ermöglichen soll. In der Praxis treten allerdings häufig Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit auf, da beide Bereiche unterschiedliche Perspektiven auf die Softwaresysteme haben.

Mit dem Einsatz agiler Methoden und der kontinuierlichen Integration und Bereitstellung neuer Releases kommt eine weitere Ebene hinzu, die die Zusammenarbeit beider Teams in der Softwareentwicklung komplexer gestaltet. An dieser Stelle baut das DevOps-Konzept eine Brücke.

Das neue E-Handbook bietet Best Practices und Tipps für die Arbeit mit DevOps. Zudem stellen wir Werkzeuge mit KI-Funktionen vor, mit denen Entwicklungs- und IT-Teams das Konzept realisieren.

Unser Autor Jason Grant listet im ersten Beitrag Best Practices auf, die Softwareentwickler und Designer bei der Umsetzung von DevOps-Prinzipien unterstützen. Im Anschluss daran geht Stephen J. Bigelow auf das Thema IT-Sicherheit im DevOps-Kontext ein. Er erläutert unter anderem, welche Sicherheitsaspekte bei der Entwicklung von Bedeutung sind.

Abbildung 1: Das kostenlose E-Handbook unterstützt Unternehmensverantwortliche bei der optimalen Umsetzung der DevOps-Methode.

Welche Fähigkeiten DevOps-Anwender mitbringen oder erlernen sollten, um das Konzept umzusetzen, thematisiert Bigelow im dritten Beitrag. Zu guter Letzt stellt Will Kelly nützliche KI-Tools vor, die Anwendern bei der Zusammenarbeit und Umsetzung der entsprechenden Prinzipien gute Dienste leisten.