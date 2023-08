Value-Stream-Management für DevOps: Geschäft und IT vereinen

Die aktuelle Wirtschaftslage verlangt von Unternehmen eine bessere Ausrichtung von DevOps an Geschäftszielen und Kundenanforderungen, wodurch der Kostendruck auf DevOps-Praktiken größer denn je wird.

Da sich Unternehmen in immer engeren Budgetzyklen befinden, bietet die Zusammenführung von DevOps und Value-Stream-Management (VSM) Entwicklungsprojekten eine neue Verwaltungs- und Berichtsebene zur Lösung von Problemen. Selbst die Auswahl einiger VSM-Best-Practices zum Schließen von Lücken in Ihren aktuellen DevOps-Praktiken kann Kosten senken und die Effizienz verbessern.

DevOps Value Streams identifizieren und abbilden

DevOps- und Unternehmensteams müssen bei der Identifizierung von Wertströmen im Softwarebereitstellungszyklus zusammenarbeiten.

Der erste Schritt besteht darin, den gesamten DevOps-Prozess des Unternehmens abzubilden, von der Planung bis zur Bereitstellung. Möglicherweise haben Sie bereits eine solche Dokumentation zur Hand. Andernfalls sollten Sie mit einem visuellen Kollaborations-Tool wie Miro oder Mural beginnen, um diese erste, wichtige Arbeit zu erledigen.

Abbildung 1: Die Arbeitsprozesse von DevOps gehen nahtlos ineinander über und bilden so eine Endlosschleife.

Sie sollten diese Visualisierung nicht in einem Silo erstellen. Kalkulieren Sie die Zeit für Zusammenarbeit und Iteration ein und die Möglichkeit, dass Ihr DevOps-Prozess nicht wie dokumentiert funktioniert. Wenn dies der Fall ist, sollten Sie prüfen, ob bestimmte Bereiche neu überdacht werden müssen, um sie an die Ziele Ihres Unternehmens anzupassen.

Eine Wertstromkarte (Value Stream Map) sollte die verschiedenen Phasen des DevOps-Prozesses Ihres Unternehmens aufzeigen, zum Beispiel die folgenden:

Inputs

Outputs

Ergebnisse und Ausstiegskriterien.

Übergaben zwischen Teams.

Die heutigen CI/CD-Tool-Ketten (Toolchains) enthalten eine Vielzahl von Daten über die Entwicklungsprojekte eines Unternehmens, einschließlich Vorlaufzeit, Zykluszeit und Durchsatz. Sobald alle Beteiligten diese Daten analysieren und sich darüber einig sind, können Sie für detailliertere Analysen auf VSM-Tools wie CloudBees Flow und Plutora zurückgreifen.

Die Analyse von Pipeline-Daten kann Prozessineffizienzen aufdecken. Diese Informationen versorgen Ihre IT- und Geschäftsteams mit verwertbaren Daten für ein sinnvolles Engagement und lösen das Versprechen von datengesteuertem DevOps ein.

Die Zusammenarbeit mit den Aktionären und anderen Interessengruppen ist bei VSM genauso wichtig wie bei DevOps. Pipeline-Daten liefern wertvolle Erkenntnisse, aber Sie müssen dennoch regelmäßig mit Ihren Kunden, internen Stakeholdern und Entwicklern interagieren.

Identifizieren Sie in diesen Gesprächen die Bereiche, in denen Ihre DevOps-Bemühungen wertschöpfend sind und in denen sie zu kurz greifen. Wenn Sie Ihre Analyse der Pipeline-Daten in die Gespräche mit den Interessengruppen einbringen, können Ihre Teams die am meisten benötigten Verbesserungen priorisieren und Ihren Endkunden einen Mehrwert bieten.