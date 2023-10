Teamviewer Tensor erhält neue Sicherheitsfunktionen

Mit der Remote Lösung Teamviewer Tensor adressiert das Softwareunternehmen explizit große Unternehmen. Diese können damit Verbindungen zu PCs, Notebooks, Telefonen und Embedded-Geräten herstellen, etwa bei Support-Anfragen oder Konfigurationsproblemen. Die Lösung soll Unternehmen bei der Verwaltung geschäftskritischer Geräte unterstützen.

Bei dem jetzt vorgestellten Update von Teamviewer Tensor hat man sich insbesondere auf das Thema Sicherheit konzentriert. So habe man die granulare Kontrolle und die Zugriffsbeschränkungen ausgebaut. Beim Zugriffsmanagemet Conditional Access können Admins jetzt beispielsweise eigene Zertifikate erstellen. Mit diesem BYOC-Ansatz (Bring Your Own Certificate) hätten Unternehmen nun die Möglichkeit, den Zugriff auf ihr Netzwerk besser zu kontrollieren, in dem nur Geräten mit installiertem Zertifikat Zugriff gewährt wird. Im Zusammenspiel mit der neuen Funktion 1-Click-Sessions könnten Admins darüber hinaus Links für Teamviewer-Sitzungen erstellen, die lediglich eine einmalige Verbindung zwischen zertifizierten Geräten innerhalb des Unternehmens erlauben. Dies soll das Risiko durch versehentliche Fehlkonfigurationen reduzieren.