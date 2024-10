Teamviewer: Automatisierte Zusammenfassungen von Sitzungen

Unternehmen, die Teamviewers Fernwartungslösungen nutzen, sollen mit der zusätzlichen Funktion Session Insights zur Dokumentation von Sitzungen ihre Prozesse diesbezüglich optimieren können.

Nach dem Ende der Fernwartungssitzung kann eine Zusammenfassung erzeugt werden. In dieser sind unter anderem die Schritte enthalten, die zur Behebung des Problems geführt haben. Dadurch entfalle die manuelle Dokumentation, was die Mitarbeiter im Helpdesk entlaste könne. Zudem sei die Dokumentation dadurch weiter standardisiert, was die nachträgliche Fehlersuche und -behebung vereinfachen soll. Eine Verschlagwortung erfolge automatisch. Der IT-Support ließe sich so optimieren.

Denn so könnten IT-Teams wiederkehrende Fehler erkennen und problematische Anwendungen identifizieren. Die Analyse- und Dashboad-Funktionen sollen Unternehmen zudem dabei unterstützen ihre Service Level Agreements (SLAs) einzuhalten.

Abbildung 1: Mit Session Insights erfolgt bei Teamviewer eine Zusammenfassung von Fernwartungssitzungen in Sachen IT-Support. Inklusive der durchgeführten Schritte zur Problemlösung.

Derzeit steht die Funktion nur in englischer Sprache und nur für eingehende Verbindungen zur Verfügung. Die Zusammenfassungen lassen sich ausschließlich über die Web App abrufen. Unterstützt werden bislang Windows-Geräte. Da das Ganze eine KI-basierte Funktion ist, muss dies entsprechend eingerichtet werden.

Unternehmen mit einer Teamviewer Corporate oder Tensor Lizenz können derzeit bis zu 20 Zusammenfassungen (Session Summaries) pro Monat abrufen. Wer mehr Zusammenfassungen benötigt muss das Session Insights Add-on erwerben. In der Teamviewer Premium Lizenz ist Session Insights nicht enthalten. Eine Übersicht der Preise, Lizenzen und Abos von Teamviewer findet sich hier.