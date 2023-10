Resilienz und Data Protection: Pure Storage erweitert Portfolio

Speicherhersteller Pure Storage stellte Mitte Oktober 2023 zahlreiche Produkt- und Serviceneuerungen vor, darunter Erweiterungen des Evergreen-Programms, eine neue Disaster-as-a-Service-Lösung sowie Serviceerweiterungen. Diese neuen Lösungen und Services sollen Datenresilienz, Nachhaltigkeit und Data Protection adressieren und den Kunden mehr Flexibilität und Verwaltungsfunktionen offerieren.

Evergreen: Pure Storage bezahlt für Strom und Stellplatz

Eine der wichtigsten Neuigkeiten ist ein Anreizkonzept im Rahmen des Evergreen-Programms für Storage as a Service. Abonnenten von Evergreen//One und Evergreen//Flex erhalten eine Einmalzahlung für ihre Rack-Stellplätze und ihren Strom. Damit will das Unternehmen verdeutlichen, wie sehr es die Effizienz seiner Flash-Systeme bestätigt sieht. Laut eigenen Angaben verbrauchen sie erheblich weniger Strom und benötigen weniger Rack-Stellplatz als andere All-Flash-Arrays oder herkömmliche Festplattensysteme.

Das neue Konzept besteht aus vier Komponenten:

Berechtigung

Umsetzung

Raten

Gründe

Berechtigt für die Einmalzahlung sind Kunden, die über ein frühestens dem 10.Oktober 2023 erworbenes Abonnement verfügen. Allerdings gibt es hier Minimumanforderungen an die Installation, die folgende Mindestkapazitäten vorschreiben:

>= 300 TiB//Blockkapazität für die Level Performance, Premium, Ultra

>= 500 TiB //Blockkapazität für die Lösungen //UFFO, //UDR Block & File

>=1,500 TiB für //UDR File & Object

Das Angebot gilt in Ländern, in denen die Systeme //E und //One gehandelt werden.

Die Zahlung erfolgt einmal und die Summe wird für den gesamten Abo-Zeitraum berechnet, ein, drei oder fünf Jahre. Die Zahlung erfolgt entweder direkt oder als Servicekredit. Änderungen im Strom- oder Rack-Bereich, die während der Abo-Laufzeit und nach der Zahlung erfolgen, werden nicht übernommen. Die Raten basieren auf vorher festgelegten Werten für vordefinierte Zonen und Regionen und nicht auf tatsächlichen Werten. Es handelt sich also um eine Schätzung des Strom- und EVU-Verbrauchs für die Laufzeit des Abonnements. Die Begründung für dieses Angebot ist wie oben erwähnt das Selbstvertrauen des Herstellers in die Effizienz der eigenen Systeme. Darüber hinaus führte der Speicherhersteller eine Garantie für Strom- und Stellplatzeffizienz für Evergreen//Forever ein. Ebenso für //Forever-Kunden erneuerte Pure Storage den Austausch für Controller und Data-Packs. Anwender können diese individuell aktualisieren und müssen nicht einen vordefinierten Zeitraum abwarten. Darüber hinaus wurde das Evergreen-Portfolio um die Zero-Data-Loss- und No-Data-Migration-Garantie ausgebaut. Hier garantiert das Unternehmen, dass seine Hardware, Software und Services keine Datenmigration erfordert und keinen Datenverlust verursacht. In einem solchen Falle würde der Flash-Anbieter eine Entschädigung für Ausfallschäden zahlen.