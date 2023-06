Pure Storage stellt SLA-Garantie und zusätzliche Hardware vor

Hersteller Pure Storage präsentiert auf der eigenen Hausmesse Pure//Accelerate neue Hardware-Produkte und verschiedene Service Level Agreements, dass bei Ransomware-Wiederherstellungen greifen soll. Darüber hinaus spendierte der Flash-Anbieter seinen //X- und //C-Serien eine neue Generation.

SLA-Garantie für Ransomware Recovery und AIOps fürs Backup

Bei der neuen Service-Garantie handelt es sich um das Ransomware Recovery Service Level Agreement, das mit unveränderbaren und nicht löschbaren Snapshots für eine sichere und saubere Speicherumgebung für erfolgreiche Wiederherstellungen gewährleisten soll. Der Service kann über Evergreen//One im Abonnement bezogen werden.

Darüber hinaus garantiert Evergreen//One die die Lieferung von Speicher-Arrays innerhalb des nächsten Arbeitstages, 48 Stunden für die Fertigstellung eines Wiederherstellungsplans, der jederzeit gestartet werden kann, eine Datenübertragungsrate (8 TiB/Stunde) sowie einen professionellen Servicetechniker vor Ort durch RMA.

Ebenso sind nun AIOps für eine optimierte Datensicherung nutzbar. Möglich macht die die ML/KI-gesteuerte SaaS-Speichermanagementlösung Pure1. Anwender können so Anomalien erkennen, ihre Data Protection bewerten und dieSelf-Service-Konfiguration und -Administration von SafeMode verwenden. Die Anomalieerkennung identifiziert dabei Änderungen an den Datenstrukturen und gibt an, wann und wo sie entstanden sind. Die Bewertung der Data Protection der jeweiligen Pure-Umgebung erfolgt über einen Vergleich mit bestehenden Best Practises, um Optimierungspotenzial zu erkennen. Für den Self-Service gibt es nun eine Selbstbedienungs-SafeMode-PIN-Multifaktor-Authentifizierung, was eine bessere Zugriffskontrolle sowie kürzere Support-Zyklen und Kontrolle über die SafeMode-Richtlinien geben soll.

Zu den sechs vorgestellten SLAs gehören die folgenden: