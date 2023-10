Die Cyberangriffe der KW40/2023 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige inter-nationale Cyberangriffe der KW40, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

01.10.2023, Lyca Mobile UK, (Vereinigtes Königreich). Der Mobilfunkanbieter Lyca Mobile UK bestätigte, dass er Opfer eines Cyberangriffs geworden war, der für die jüngsten Störungen seiner Dienste in Großbritannien verantwortlich war. Einige der Kunden hatten Probleme, Anrufe zu tätigen, SMS zu versenden und den Kundensupport zu kontaktieren. Der Betreiber erklärte, dass daran gearbeitet werde, alle Dienste wieder verfügbar zu machen. Quelle.

02.10.2023, First Judiciary Circuit von Florida, (USA). Der First Judiciary Circuit von Florida hat einen Computersicherheitsvorfall erlitten, der seine Abläufe in den Gerichten in Escambia, Okaloosa, Santa Rosa und Walton erheblich beeinträchtigt. Dieses Ereignis führt zur Annullierung und Verschiebung einiger Gerichtsverfahren sowie zur Aussetzung einiger damit verbundener Verfahren für mehrere Tage ab Montag, den 2. Oktober 2023. Es wird eine aktive Untersuchung durchgeführt, um diesen Vorfall aufzuklären. Quelle.

02.10.2023, Degenia, (Deutschland). Der Degenia Versicherungsdienst wurde Opfer eines Cyberangriffs. Als Reaktion auf den Vorfall nahm das Unternehmen seine IT-Infrastruktur vorübergehend offline. Es wurden keine Einzelheiten über die Art des Angriffs oder mögliche Schäden bekannt gegeben, und das Unternehmen arbeitet mit den Behörden zusammen, um den Schaden zu bewerten und die Störungen so gering wie möglich zu halten. Quelle.

02.10.2023, Provinz Cosenza, (Italien). Die Provinz Cosenza wurde Opfer eines Ransomware-Angriffs, bei dem die Daten auf einigen Computern verschlüsselt wurden, das zentrale System blieb jedoch unversehrt. Der Präsident versicherte, dass die Verwaltung d an der Lösung des Problems arbeite, um die digitalen Aktivitäten bis Donnerstag oder Freitag wieder aufzunehmen. Quelle.

02.10.2023, Hochschule Karlsruhe, (Deutschland). Die Hochschule Karlsruhe war Ziel eines Cyberangriffs. Die Identität der Täter ist unbekannt und es wird versucht, die Computersysteme wiederherzustellen. Trotz des Angriffs wurden die Kurse und Dienstleistungen normal fortgesetzt, wobei den Studierenden auf verschiedenen Wegen zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt wurden. Quelle.

02.10.2023, Estes Express Lines, (USA). Estes Express Lines, ein Transportunternehmen mit Sitz in Richmond, Virginia, bestätigte, dass es Opfer eines Cyberangriffs geworden war, der seine Hauptinfrastruktur und mehrere seiner Systeme gestört hatte. Trotz des Angriffs nahm das Unternehmen weiterhin Waren auf und lieferte sie aus. Quelle.

