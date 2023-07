Die Cyberangriffe der KW27 / 2023 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige internationale Cyberangriffe der KW27, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

02.07.2023, Agen, (Frankreich). Die Stadt und die Gemeinde Agen wurden Opfer eines böswilligen Cyberangriffs. Die Mailserver wurden blockiert, was sich auf zahlreiche Dienste auswirkte. Die Infrastruktur wird derzeit wieder in Gang gesetzt und sollte bis Ende der Woche wieder einsatzbereit sein. An Bedienstete und gewählte Vertreter gerichtete Schreiben wurden nicht zugestellt. Es wird eine Strafanzeige gestellt. Quelle.

02.07.2023, Flughafen Montpellier, (Frankreich). Der Flughafen Montpellier wurde Opfer einer „sehr heftigen“ Cyberattacke, die den Betrieb störte. Die internen Systeme waren mehrere Stunden lang blockiert, sodass die Operationen manuell durchgeführt werden mussten. Trotz der Verzögerungen konnten die Flüge durchgeführt werden, und die Lage sollte sich zeitnah wieder normalisieren. Die Behörden wurden alarmiert und eine Untersuchung ist im Gange, um die Ursache des Angriffs zu finden. Quelle.

04.07.2023, Nagoya Port Transport Association, (Japan). Das Containermanagementsystem des Hafens von Nagoya wurde Opfer eines Cyberangriffs. Das System wurde mit einem Computervirus infiziert und es kam zu Fehlfunktionen. Der Hafen erhielt eine Lösegeldforderung, um das System wiederherzustellen. Die Polizei von Aichi untersucht den Angriff. Der Hafen von Nagoya ist ein wichtiges Zentrum für den Binnenhandel mit Autos und war bereits im vergangenen Jahr Opfer eines DDoS-Angriffs geworden. Quelle.

05.07.2023, Universitätskrankenhaus Luigi Vanvitelli, (Italien). Das Universitätskrankenhaus Luigi Vanvitelli in Neapel wurde Opfer eines Cyberangriffs mit Ransomware. Die Nationale Agentur für Cybersicherheit entsandte ein Expertenteam, um den Angriff zu bewerten und die betroffenen Systeme wiederherzustellen. Das Ausmaß des Angriffs sowie die Art der verletzten Daten werden derzeit bewertet. Quelle.

06.07.2023, Wahlkommission Pakistan, (Pakistan). Die Wahlkommission Pakistans (ECP) hat eine Cybersicherheitswarnung herausgegeben, nachdem ihre Angestellten begonnen hatten, E-Mails von nicht identifizierten Absendern zu erhalten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bestätigt, ob die Hacker Zugang zu entscheidenden Daten über alle politischen Parteien hatten. Das Land bereitet sich auf die allgemeinen Wahlen in einigen Monaten vor. Die ECP hat ihre Mitarbeiter aufgefordert, diese E-Mails als Spam zu melden. Quelle.

07.07.2023, University of the West of Scotland, (Vereinigtes Königreich). Die University of the West of Scotland (UWS) erlitt einen schweren Cyberangriff, der die meisten ihrer Systeme betraf. Infolge des Angriffs war ihre Website mehrere Tage lang nicht erreichbar. Die Universität arbeitet mit Experten des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit, der schottischen Polizei und der schottischen Regierung zusammen, um das Problem zu lösen. Quelle.

