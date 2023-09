Die Cyberangriffe der KW37/2023 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige inter-nationale Cyberangriffe der KW37, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

11.09.2023, Zetema Progetto Cultura, (Italien). Die von Zetema Progetto Cultura betriebenen Kulturwebsites in Rom sind seit vier Tagen Opfer eines Cyberangriffs. Die Hacker verlangen ein Lösegeld, um die Websites wieder freizuschalten. Der Angriff wurde als Ransomware identifiziert, eine Art von Malware, die Daten verschlüsselt und ein Lösegeld für die Entschlüsselung verlangt. Die Hacker drohten, die Inhalte der Archive zu löschen, wenn die Zahlung nicht bis zu einem nicht näher genannten Zeitpunkt erfolgt. Die Ermittler der Polizei arbeiten daran, den Schaden zu minimieren und die Urheber des Angriffs zu identifizieren.. Quelle.

11.09.2023, moBiel, Bielefeld, (Deutschland). Das Verkehrsunternehmen moBiel mit Sitz in Bielefeld, Deutschland, war aufgrund eines Cyberangriffs auf einen seiner Kooperationspartner gezwungen, Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Infolgedessen konnten die Echtzeit-Fahrplaninformationen auf ihrer App, ihrer Website, ihren Fahrkartenautomaten und den meisten ihrer Anzeigen an den Bushaltestellen nicht mehr aktualisiert werden. Es werden nun nur noch die voraussichtlichen Zeiten angezeigt. Auf älteren Anzeigetafeln, wie zum Beispiel im Jahnplatztunnel oder an der Bushaltestelle Rathaus, werden die Echtzeitdaten jedoch weiterhin angezeigt.. Quelle.

11.09.2023, MGM Resorts, (USA). MGM Resorts hat vor kurzem ein Problem mit der Cybersicherheit festgestellt, dass einige seiner Systeme betrifft. Als das Problem entdeckt wurde, zog man externe Security-Experten hinzu, um die Situation zu klären. Im Zusammenspiel mit den Strafverfolgungsbehörden wurden Maßnahmen zum Schutz der Systeme und Daten ergriffen, einschließlich dem Abschalten einiger Systeme. Quelle.

12.09.2023, IFX Networks, (Kolumbien). IFX Networks (in Chile auch als Netglobalis bekannt) sieht sich mit einem Ransomware-Angriff konfrontiert, der mehrere Kundenwebsites in Chile, darunter MercadoPublico und Chilecompra, sowie Regierungswebsites in Kolumbien betraf.. Quelle.

12.09.2023, The Weather Network, (Kanada). Ein Cybersicherheitsvorfall störte die mit den Websites und mobilen Apps von The Weather Network und MeteoMedia verbundenen Datensysteme für mehrere Stunden, wodurch Millionen von Kanadiern ihrer bevorzugten Quelle für Wettervorhersagen beraubt wurden. Die Nutzer der Apps konnten am Dienstagmorgen und am Nachmittag nicht auf lokale Vorhersagen zugreifen, da das Medienunternehmen, das sich im Besitz der Pelmorex Corp. befindet, auf der Social-Media-Website X (früher bekannt als Twitter) mitteilte, dass es von einem Cyberangriff betroffen war, der mit einem Drittanbieter in Verbindung gebracht wurde. Quelle.

14.09.2023, Auckland Transport, (Neuseeland). Das Hop-Kartensystem von Auckland Transport war von einem mutmaßlichen Cyberangriff mit Ransomware betroffen. Zu den betroffenen Diensten gehören Online-Aufladungen und andere Hop-Kartendienste, die nicht verfügbar sind. Auch Kredit-/Eftpos-Kartentransaktionen sind nicht möglich. Auckland Transport erklärte, dass es bis zur nächsten Woche dauern könnte, bis die Dienste wieder vollständig hergestellt sind. Quelle.

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.