Die Cyberangriffe der KW39/2023 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige inter-nationale Cyberangriffe der KW39, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

24.09.2023, Bundesuniversität von Mato Grosso do Sul (UFMS), (Brasilien). Die Bundesuniversität von Mato Grosso do Sul (UFMS) in Brasilien wurde von einem Cyberangriff betroffen, woraufhin alle Computersysteme und digitalen Dienste aus Sicherheitsgründen vom Netz genommen wurden. Die Studierenden konnten nicht mehr auf die Anmeldeportale, die virtuelle Lernumgebung und die institutionellen Websites zugreifen. Die Universität meldete den Vorfall der Bundespolizei und der Bundesstaatsanwaltschaft und plant, den Zugang innerhalb von 72 Stunden ab den möglichen Eindringlingen wieder herzustellen. Quelle.

25.09.2023, Italtel, (Italien). Das italienische Unternehmen Italtel wurde Opfer eines Cyberangriffs, der seine IT-Infrastruktur beeinträchtigte und den Zugang zu einigen Unternehmenssystemen einschränkte. Durch den Angriff wurden Unternehmensinformationen kompromittiert, darunter E-Mail-Adressen und wahrscheinlich auch Zugangsdaten zu Unternehmensanwendungen und -diensten. Italtel reagierte schnell, indem es technische Gegenmaßnahmen aktivierte, alle Server und Unternehmensanwendungen isolierte und die Situation weiterhin beobachtet, während es an der Behebung des Problems arbeitet. Quelle.

25.09.2023, Baruch College, (USA). Das Baruch College meldete am 25. September einen campusweiten Systemausfall, der dazu führte, dass auf Fernunterricht umgestellt wurde und der Campus für „nicht unbedingt erforderliche“ Mitarbeiter geschlossen wurde. Microsoft 365 und Teams konnten weiterhin genutzt werden. Die Internetverbindung auf dem Campus, der VPN-Zugang, die Remote-Desktops auf dem Campus, Microsoft OneDrive und DropBox seien nicht verfügbar. Quelle.

27.09.2023, Baccarat, (Frankreich). Die Kristallglasfabrik Baccarat wurde Opfer einer Cyberattacke, wie die Geschäftsführung in einer E-Mail an die Kunden enthüllte. Der Angriff führte zu einer Einschränkung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, obwohl die Auswirkungen auf die Produktion noch unklar sind. Bisher gibt es keine Beweise, die darauf hindeuten, dass persönliche oder vertrauliche Kundendaten kompromittiert wurden, aber das Unternehmen bittet seine Kunden, verdächtige Nachrichten zu melden. Quelle.

28.09.2023, Johnson Controls International, (USA). Der Gebäudeautomatisierungsspezialist Johnson Controls International wurde von einem großen Ransomware-Angriff getroffen, der zahlreiche Systeme des Unternehmens, darunter auch VMware ESXi-Server, verschlüsselt hat und so den Betrieb des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften beeinträchtigt hat. Johnson Controls bestätigte den Cybersicherheitsvorfall und arbeitet mit externen Experten zusammen, um den Vorfall zu untersuchen und mit den Versicherern zu koordinieren. Quelle.

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.