Die Cyberangriffe der KW36/2023 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige inter-nationale Cyberangriffe der KW36, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

04.09.2023, Abdelmalek Essaadi University, (Marokko). Die Universität Abdelmalek Essaadi, eine marokkanische Hochschuleinrichtung, hat nach einem Sicherheitsverstoß auf ihrer Nominierungsplattform für Masterstudiengänge eine umfassende Untersuchung eingeleitet. Dieser Cyberangriff, der sich am Montag, den 4. September ereignete, wird nach marokkanischem Recht als schweres elektronisches Verbrechen eingestuft. Als Reaktion darauf erhöhte die Universität die Sicherheit und Vertraulichkeit der Informationen auf der kompromittierten Plattform, um einen unbefugten Zugriff zu verhindern. Außerdem versicherte sie den Studierenden, dass ihre Daten und persönlichen Informationen geschützt würden. Quelle.

04.09.2023, Maiden Erlegh Trust, (Vereinigtes Königreich). Die Maiden Erlegh Trust School in Earley wurde Opfer eines ausgeklügelten Cyberangriffs, der dazu führte, dass das Personal nicht mehr auf Lehrmittel und Technologie zugreifen konnte. Daraufhin beschloss die Schule, den Unterricht früher zu beenden, damit die Lehrkräfte den Unterricht effektiv planen konnten. Das Computersystem der Schule wurde von einem nicht autorisierten Dritten mit Ransomware infiltriert, wodurch der Zugang zum Netzwerk zeitweise blockiert war. Seit dem Angriff wurden Maßnahmen ergriffen, um die Malware einzudämmen und zu beseitigen und die Systeme wiederherzustellen. Quelle.

05.09.2023, Financial Services Commission, (Jamaika). Die Financial Services Commission (FSC) berichtete, dass sie Opfer eines Cyberangriffs geworden war. Sie gab bekannt, dass ein Team von Cybersicherheitsexperten aus dem Jamaica Cyber Incident Response Team (Ja-CIRT) und der Major Organised Crime and Anti-Corruption Agency (MOCA) aktiv daran arbeitet, das Ausmaß des Vorfalls zu bewerten. Quelle.

05.09.2023, Rathaus Sevilla, (Spanien). Das Ayuntamiento (Rathaus) in Sevilla wurde Opfer eines Cyberangriffs der Hackergruppe LockBit, die ein Lösegeld von fünf Millionen Euro forderte, um den Zugang zu den blockierten Computersystemen wiederherzustellen. Die Online-Dienste verschiedener Unternehmen und städtischer Einrichtungen wurden lahmgelegt, sodass die Angestellten ihre Arbeitsmethoden ändern mussten. Das Ayuntamiento erklärte jedoch, dass es nicht mit den Cyberkriminellen verhandeln werde. Dies war der zweite Angriff dieser Art auf das Rathaus, das bereits im Sommer 2021 Opfer eines Online-Betrugs geworden war. Quelle.

06.09.2023, St. Augustine Academy, (Vereinigtes Königreich). Die St. Augustine Academy in Maidstone wurde Opfer eines schweren Cyberangriffs. Dieser Cyberangriff wurde am Mittwoch bestätigt. Bei der Attacke wurden Daten verschlüsselt. Man arbeite an einer Backup-Lösung. Die Auswirkungen dieser Attacke auf die Schule und ihre Schüler sind noch nicht bekannt. Quelle.

07.09.2023, Krankenhausgruppe Saint-Vincent Straßburg, (Frankreich). Die Krankenhausgruppe Saint-Vincent in Straßburg wurde Opfer eines Cyberangriffs, der zum Ausfall des Computersystems führte. Der Angriff fand in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 7. September, statt und wurde von Hackern durchgeführt. Trotz des Angriffs konnten die Kliniken ihren Betrieb aufrechterhalten, obwohl die Angestellten noch keinen Zugang zu den IT-Tools hatten. Derzeit wird untersucht, woher der Einbruch kam und ob Daten entwendet wurden. Krankenhäuser sind ein beliebtes Ziel für Hacker, die medizinische Daten stehlen wollen. Quelle.

Presseschau, teilweise mit ChatGPT erstellt und von der Redaktion geprüft. Cyberhebdo wurde von unseren französischen Kollegen von LeMagIT entwickelt.