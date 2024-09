Die Cyberangriffe der KW38/2024 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Hier einige internationale Cyberangriffe der KW38/2024, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

12.09.2024, LolaLiza, (Belgien). Die Prêt-à-porter-Website LolaLiza wurde Opfer eines Cyberangriffs, was bedeutet, dass die persönlichen Daten der Kunden, einschließlich Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Postanschrift und Geburtsdatum, möglicherweise kompromittiert wurden. Die Offenlegung dieser Informationen kann schwerwiegende Folgen haben, wie zum Beispiel Identitätsdiebstahl, gezieltes Phishing oder nicht autorisierte Transaktionen. Betroffene Kunden können sich an LolaLiza wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Quelle

16.09.2024, Fylde Coast Academy Trust, (Vereinigtes Königreich). Der Fylde Coast Academy Trust, der zehn Schulen im Nordwesten Englands betreibt, wurde Opfer eines Cyberangriffs mit Ransomware, die sein Computernetzwerk infizierte und ein Lösegeld für die Wiederherstellung der Systeme verlangte. Die Schulen mussten bis zur Wiederherstellung der Systeme wieder auf manuelle Arbeitsmethoden wie Papierregister und Unterricht anhand von Büchern zurückgreifen. Die Wiederherstellung der Dienste wird für nächste Woche erwartet, aber es wird mehrere Wochen dauern, bis sichergestellt ist, dass die Ransomware vollständig beseitigt ist. Quelle

16.09.2024, Heinrich-Böll-Gesamtschule und Rurtal-Gymnasium, (Deutschland). Zwei Schulen in Düren, die Heinrich-Böll-Gesamtschule und das Rurtal-Gymnasium, wurden Opfer eines Cyberangriffs, der dazu führte, dass ihre Server offline gingen. Die Stadt reagierte schnell und nahm alle Server der Schulen in der Stadt vom Netz, um weiteren Schaden zu verhindern, und alarmierte die auf Cyberkriminalität spezialisierte Polizei in Aachen. Experten gehen davon aus, dass die Server in den nächsten Tagen wieder in Betrieb genommen werden können. Quelle

16.09.2024, TAAG, (Angola). Die angolanische Fluggesellschaft TAAG wurde Opfer eines Cyberangriffs, der einige ihrer auf lokalen Servern basierenden Dienste störte, die Betriebsfähigkeit des Unternehmens war jedoch nicht beeinträchtigt. Die Abteilung für Informationstechnologie arbeitet daran, die betroffenen Dienste zu standardisieren, und ein Notfallplan wurde aktiviert. Der Vorfall wurde den zuständigen Behörden gemeldet, und die TAAG gewährleistet die Kontinuität ihres Betriebs, einschließlich der Planung von Flügen und der Ausstellung von Tickets. Quelle

