Kostenloses E-Handbook: Praxisratgeber WLAN-Konfiguration

Einfach ein paar Access Points an die Wand schrauben und fertig ist das WLAN? Wer die Abstände klein genug wählt und viel Geld für ausreichend viele Access Points und Verkabelung hat, mag damit in gewissem Maße Erfolg haben. In der Realität haben IT-Verantwortliche aber nur ein begrenztes Budget zur Verfügung, das es möglichst effizient einzusetzen gilt.

Wer ein kostengünstiges, leicht verwaltbares und effizientes WLAN mit optimaler Abdeckung in allen Bereichen realisieren will, muss daher die tatsächliche Situation in den Büroräumen berücksichtigen. Hier muss ein Funksignal um Trennwände und Schränke herum sowie durch Wände hindurch dringen. In einer Fertigungsanlage, einem Lager mit schweren Maschinen und hohen Decken oder einem weitläufigen Campus mit Tausenden von APs steigen die Anforderungen weiter. Dazu kommen noch fremde drahtlose Netzwerke in der Nähe sowie Störeinflüsse, die auf den gleichen Frequenzen aktiv sind.

Und dann wäre da noch der neue WLAN-Standard 802.11ax, besser bekannt als Wi-Fi 6 beziehungsweise Wi-Fi 6E. Auch hier ist es nicht mit dem Austausch alter APs getan. Die mögliche höhere Performance und Kapazität des neuen Standards erfordern eine Überprüfung und gegebenenfalls Erneuerung der alten verkabelten Netzwerkhardware.

In diesem E-Handbook vermitteln wir die Grundlagen für Konfiguration, Design und Optimierung von WLANs.

Abbildung 1: Dieses kostenlose E-Handbook bietet Ihnen Infos zu WLAN-Design, -Konfiguration und -Optimierung.