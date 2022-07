HP Wolf Security: Gestohlene Zugangsdaten sind preiswert

Die sind unter anderem die Ergebnisse einer Studie von HP Wolf Security. Gemeinsam mit einem Zusammenschluss von Forensikexperten, Forensic Pathways, hat man drei Monate lang das Dark Web durchforstet. Dabei wurden mehr als 35 Millionen Marktplätze und Forenbeiträge gescannt und analysiert.

Eine Erkenntnis: Schädliches ist für einen relativ geringen finanziellen Einsatz zu bekommen. So seien 76 Prozent der gelisteten Malware-Anzeigen und 91 Prozent der Exploits für weniger als 10 US-Dollar zu haben. Und die durchschnittlichen Preise für kompromittierte RDP-Anmeldedaten würden gerade mal bei fünf US-Dollar liegen. Inzwischen seien Cyberkriminelle in der Lage ihre wenig redlichen Absichten in komplexe technische Angriffe umzusetzen, ohne selbst über entsprechende Fähigkeiten zu verfügen. Das läge auch daran, dass die entsprechenden Anbieter ihre Produkte in Paketen oder auch als Malware as a Service feilbieten. So seien tatsächlich nur zwei bis drei Prozent der Bedrohungsakteure erfahrene Programmierer. Damit habe sich das Bild zu vergangenen Zeiten deutlich gewandelt.

Kundenzufriedenheit und Vertrauen auf kriminellen Märkten Dass dieser kriminelle Markt sehr professionell agiert, ist seit längerem bekannt. Kundenzufriedenheit ist beispielsweise durchaus ein Thema. Und auch Vertrauen und Reputation sind wichtige Aspekte im kriminellen Handel. So würden 77 Prozent der analysierten cyberkriminellen Marktplätze eine Verkäuferbürgschaft verlangen. Dahinter verberge sich eine Art Verkaufslizenz, die bis zu 3000 US-Dollar kosten könne. Verkäufer auf der Plattform bewertet werden können, sei ebenfalls durchaus üblich. „Leider war es noch nie so einfach, ein Cyberkrimineller zu sein“, kommentiert der Autor des Berichts, Alex Holland, Senior Malware Analyst bei HP Inc. „Komplexe Angriffe erforderten bisher spezielle Fähigkeiten, Kenntnisse und Ressourcen. Jetzt sind die Technologie und die entsprechende Ausbildung günstiger als ein Döner zu haben. Und unabhängig davon, ob es um die Preisgabe von Unternehmens- und Kundendaten, um Lieferverzögerungen oder sogar um die Absage eines Krankenhausaufenthalts geht – die explosionsartige Zunahme der Internetkriminalität betrifft uns alle. Im Mittelpunkt steht Ransomware.“ Um einen Zugang zur IT von Unternehmen zu erlangen legen die Cyberkriminellen ein besonderes Augenmerk auf beliebte, sprich weit verbreitete Software, und dort vorhandene Schwachstellen. Das bedeutet dann in der Praxis Windows-Betriebssysteme, Microsoft Office, Content-Management-Systeme sowie Web- und Mail-Server-Kits sind beliebte Ziele. Die höchsten Preise erzielen hingegen Kits, die Schwachstellen in Nischensystemen ausnutzen – hierfür müssen die Kriminellen in der Regel zwischen 1.000 und 4.000 US-Dollar investieren. Weit teurer sind selbstredend Zero-Day-Schwachstellen, die für Zehntausende von US-Dollar gehandelt werden.