Zero Day Exploits: der Angriff aus dem Nichts

Was haben SolarWinds, Log4Shell, Heartbleed und Colonial Pipeline gemeinsam? Alle waren in den vergangenen Jahren wegen Cyberangriffen in den Schlagzeilen, bei denen Zero Day Exploits eine relevante Rolle gespielt haben. Bei diesen Exploits handelt es sich um eine besonders gefährliche Form von Schwachstellen, da sie bis dato unbekannt waren.

Die Zeitspanne zwischen dem Einbruch in die IT-Infrastruktur eines Unternehmens und der Behebung der Schwachstelle kann Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre betragen. Das ist wertvolle Zeit für Hacker, die im Verborgenen ihren Angriff planen.

Laut dem Bericht M-Trends 2022 von Mandiant lag der Prozentsatz an Cybersicherheitsvorfällen mit Ransomware in der EMEA-Region von 2020 bis 2021 stabil bei über einem Fünftel der beobachteten Angriffe (25 Prozent im Jahr 2020 und 23 Prozent 2021). Dabei konnte die Ransomware im Median für das Jahr 2021 vier Tage im System verweilen. In einigen Fällen erreichte die Verweildauer jedoch über 150 Tage.

Die Verbreitung von Zero Day Exploits hängt laut einem Bericht der MIT Technology Review mit einer rasanten Verbreitung von Hacking-Tools zusammen. Dabei investieren böswillige Gruppen hohe Summen in Zero Days Exploits. Die Bedrohung ist groß, aber wie können sich Unternehmen gegen Schwachstellen schützen, von denen sie noch gar nicht wissen? Fünf Maßnahmen helfen besonders dabei, einen proaktiven Ansatz umzusetzen, der die Risiken deutlich senken kann.

Eine weitere Maßnahme kann der Bezahlung von White-Hat-Hackern darstellen. Diese ethischen Hacker können Angriffsvektoren in der Unternehmensinfrastruktur entdecken, bevor sie von böswilligen Angreifern ausgenutzt werden können. Unternehmen können und sollten auch ihre Systeme und Daten kontinuierlich scannen, um Schwachstellen sofort zu erkennen und schnell zu beheben. Solche internen Kontrollen können einen großen Beitrag dazu leisten, bislang unbemerkte Fehler in der Softwareentwicklung zu entdecken, bevor sie zu Sicherheitsproblemen führen.

Aus diesem Grund ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, ihre Bemühungen zu verdoppeln, um Schwachstellen aufzudecken. So sollte etwa Penetration Testing, kurz Pentesting , in jedem Unternehmen zum Standard gehören, um die Sicherheit der gesamten Software-Pipeline zu bewerten und sicherzustellen.

2. Zero Trust Security

Zero Trust ist eine Sicherheitsarchitektur mit der Prämisse „trust no one, always verify“, die davon ausgeht, dass alles in einem Unternehmen einen möglichen Angriffsvektor darstellt. Das unterscheidet sie vom traditionellen „Trust but Verify“-Modell, das Nutzern oder Geräten mit einfachen Anmeldeinformationen breiten Zugang zu digitalen Ressourcen gewährt. Stattdessen begrenzt und beschränkt Zero Trust den Zugriff auf ein Minimum an Nutzern und Geräten, legt zeitliche Beschränkungen für den privilegierten Zugriff fest.

Obwohl Zero Trust traditionell als ein Sicherheitsmodell für Netzwerke betrachtet wird, gelten die Prinzipien auch für die Datensicherheit und die Sicherheitsarchitektur im Allgemeinen. Zero Trust eignet sich, um Daten in Unternehmen, in der Cloud und bei SaaS-Workloads zu schützen. Das Modell schirmt Netzwerke zwar nicht vor allen Angriffen ab, aber es senkt das Risiko und beschleunigt die Erkennung von Bedrohungen. Dieses Modell eignet sich für jedes Unternehmen – unabhängig von seiner Größe oder Branche.