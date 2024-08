KI: Komplize oder Gegner der Cybersicherheit?

Angesichts der ständig wachsenden Bedrohungen im Bereich der Cybersicherheit ist es für Unternehmen schwieriger denn je, sich angemessen zu schützen. Laut aktuellem Bericht des BSI sind die Bedrohungen im Cyberraum so hoch wie nie zuvor. Durchschnittlich werden knapp 70 neue Schwachstellen in Softwareprodukten pro Tag registriert.

Die neue Ära der KI-gestützten Cyberkriminalität

Wie bei jeder wissenschaftlichen Errungenschaft stehen neben den guten Absichten für Weiterentwicklungen in Wirtschaft und Gesellschaft auch unweigerlich die Möglichkeiten des Missbrauchs im Raum. So wie KI Geschäftsprozesse effizienter macht, verhilft sie auch Cyberkriminellen zu mehr Erfolg. So nutzen Angreifer heutzutage künstliche Intelligenz, um Angriffsskripte schneller und einfacher zu erstellen und um neue Sicherheitsvorkehrungen immer wieder zu umgehen. Auch das Ausspionieren lässt sich mit KI wunderbar automatisieren. Forscher der University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) haben KI für das Hacken von Internetseiten verwendet. Die Wissenschaftler nutzten dafür die HPTSA-Methode (Hierarchical Planning with Task-Specific Agents), bei der ein Prozess mehrere spezialisierte Sprachmodelle mit dem Hacken beauftragt und dabei überwacht. Das Ergebnis: Während eine einzige künstliche Intelligenz nur drei von insgesamt 15 bekannten Sicherheitslücken für einen Hackerangriff ausnutzen konnte, waren es mit der HPTSA-Methode acht. Damit ist das System mit mehreren Sprachmodulen um 550 Prozent effizienter als eine einzelne KI. Künstliche Intelligenz ist somit das ideale Werkzeug, um potenzielle Schwachstellen in Unternehmensnetzen zu finden. Mit generativer KI kann jeder Hacker leistungsstarke Tools erstellen, die Systeme automatisiert auf ausnutzbare Schwachstellen untersuchen. Dabei lernen diese Tools aus ihren Fehlern und passen sich an neue Sicherheitsvorkehrungen kontinuierlich an. So werden sie immer besser und bleiben erfolgreich.