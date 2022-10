Zehn Best Practices für Graph Data Science (GDS)

Prüfen Sie Ihren Anwendungsfall. Am Beginn von GDS steht die Frage, ob es sich beim geplanten Projekt tatsächlich um ein Graphproblem handelt. Lassen sich Daten sinnvoll als Knoten und Kanten abbilden? Welche Rolle spielen Datenverbindungen für den Use Case? GDS-Praxisbeispiele sowie Tutorials aus der Graph Community können hier Klarheit schaffen.

Bestimmen Sie ein GDS-Team. Graphtechnologie ist für viele Neuland. Daher empfiehlt es sich, intern ein Team an Graph Data Scientists zu etablieren, die Geschäftsanforderungen in technische Anforderungen umsetzen. Neben IT und Datenwissenschaftlern sollten dabei auch Verantwortliche der strategischen Geschäftsführung mit am GDS-Projekt arbeiten.