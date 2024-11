Wie sich Firmen bei Sicherheitsvorfällen verhalten sollten

Hat ein Unternehmen einen Sicherheitsvorfall entdeckt, stehen neben der internen Untersuchung vor allem das Minimieren von Schäden an Kundendaten und dahingehend der Schutz der eigenen Reputation im Vordergrund. Jahre harter Arbeit, die nötig waren, um Vertrauen und einen guten Ruf aufzubauen, hängen nun davon ab, wie ein Unternehmen den Vorfall kommuniziert. Er verlangt eine umsichtige und gut organisierte Reaktion angesichts eines komplexen Problems. Hier sind die wesentlichen Schritte, die Unternehmen in einem solchen Fall befolgen sollten.

Wenn der erste Schock, nachdem man erfahren hat, dass es einen Angriff gegeben hat, nachlässt, setzt das Gehirn schnell in den Aktivierungsmodus über. Um das Vertrauen der Kunden zu bewahren, sollten Unternehmen umfassend und verständlich darlegen, was genau passiert ist. Dazu gehört, Details klar zu formulieren – etwa, welche Systeme betroffen sind, auf welche Daten möglicherweise zugegriffen wurde und welche potenziellen Auswirkungen der Vorfall haben könnte. Oft erwarten Kunden auch das Hinzuziehen externer Cybersicherheitsexperten, um eine unabhängige Analyse zu gewährleisten und sicherzustellen, dass die notwendigen Schritte zur Bewältigung eingeleitet werden.

Durch regelmäßig aktualisierte Informationen über den Status des Angriffs, der eingeleiteten Gegenmaßnahmen und den Fortschritt der Untersuchung behält das Unternehmen die Kontrolle über die Kommunikation und stabilisiert seine Glaubwürdigkeit. Ein Mangel an Informationen kann dazu führen, dass uninformierte Parteien Hypothesen aufstellen und Fehlinformationen verbreiten. Bei Bedarf sollten präventive Handlungsempfehlungen ausgesprochen werden, etwa durch die Weitergabe von essenziellen Informationen zu Bedrohungsindikatoren ( Indicators of Compromise, IOC ) und von Taktiken, die zum weiteren Schutz von sensiblen Kundendaten befolgt werden müssen.

Ein identitätsbasierter Angriff kann Anlass zur Weiterentwicklung der internen Sicherheitskultur bieten. Das Unternehmen sollte sicherstellen, dass alle Mitarbeitenden ein klares Verständnis dafür haben, wie Gefahren in Zukunft verhindert oder so schnell wie möglich bewältigt werden können. Der kulturelle innerbetriebliche Wandel trägt maßgeblich dazu bei, die Sicherheitsstrategie nachhaltig zu stärken und Vertrauen bei Kunden und Partnern aufzubauen.

Aus Schaden klug werden

Okta wurde vor im Jahr 2023 selbst Opfer eines identitätsbasierten Angriffs, was uns nur darin motiviert hat, unsere Vorreiterrolle in Sachen Sicherheit für die IT-Branche auszubauen. Aus dieser eigenen Erfahrung sind das Projekt Bedrock und das Okta Secure Identity Commitment entstanden, sowie die vierteljährliche „Launch Week“, die neue Produkte und IT-Verbesserungen hervorhebt. Außerdem arbeiten wir zusammen mit der OpenID Foundation daran, einen Identitätssicherheitsstandard für Unternehmensanwendungen zu etablieren. Der neue Open-Source-Standard „Interoperability Profile for Secure Identity in the Enterprise” (IPSIE) möchte Unternehmen einen Rahmen zur Verfügung zu stellen, mit dem sie die Ende-zu-Ende-Sicherheit ihrer Produkte über alle Berührungspunkte hinweg verbessern können. All diese Mechanismen ermöglichen es uns, geeignete Maßnahmen zu definieren und zu ergreifen, aber vor allem sicherzustellen, dass wir uns kontinuierlich auf Verbesserungen und kulturelle Veränderungen fokussieren können.

Über den Autor:

Sven Kniest ist Regional Vice President Central & Eastern Europe bei Okta.

Die Autoren sind für den Inhalt und die Richtigkeit ihrer Beiträge selbst verantwortlich. Die dargelegten Meinungen geben die Ansichten der Autoren wieder.