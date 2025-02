Wie Angreifer vorgehen – und was man daraus lernen kann

Das Aufkommen von generativer KI und Ransomware as a Service (RaaS) hat deutliche Auswirkungen darauf, wie Angreifer Netzwerke infiltrieren: Sie brechen nicht mehr ein, sondern loggen sich ein. Oft gibt es frühe Anzeichen für eine Gefährdung, die aber häufig nicht erkannt werden. Deshalb erscheint es sinnvoll, die Schritte zu analysieren, die Cyberkriminelle unternehmen, um sich Zugang zu verschaffen und an ihr Ziel zu gelangen: die wertvollen Daten des Unternehmens.

Einer der gängigsten Wege, um sich Zugang auf ein fremdes Netzwerk zu verschaffen, ist die Manipulation von Anwendern. Dies umfasst unter anderem Phishing , die Umgehung von Multifaktor-Authentifizierung (MFA) und MITM-Attacken (Man in the Middle). Die meisten Angriffe beginnen damit, dass sich Cyberkriminelle über eine dieser Techniken Anmeldedaten eines Nutzers verschaffen. Mit diesen werden dann legitime Unternehmensanwendungen wie VPNs oder virtuelle Desktop-Infrastrukturen (VDI) genutzt.

Schritt 4: Administrator als Ziel

Administratorenrechte verschaffen Cyberkriminellen Zugriff auf die vertraulichsten Informationen. Deshalb sind sie ein Hauptziel für Angreifer. Durch die Erlangung von Domänenadministratorrechten oder gleichwertigen Zugriffsebenen erhalten Angreifer eine Art Generalschlüssel, mit dem sie auf jedes System im Netzwerk und auf alle in Active Directory verwalteten Anmeldeinformationen zugreifen können. Die Wiederherstellung nach einem derartigen Verstoß gegen die Datensicherheit gestaltet sich oft schwierig.

Darüber hinaus gibt es in zahlreichen Cloud-Diensten wie etwa Salesforce in aller Regel viel zu viele Nutzer mit Adminrechten. Entsprechend haben zahlreiche Mitarbeitende zu weit gefasste Zugriffsrechte. Ein systemweiter Zugriff ermöglicht es den Benutzern, sämtliche Daten einzusehen. Dies ist eine ernste Bedrohung für Unternehmen.

Tipp zur Risikoreduzierung: Least Privilege umsetzen

Jeder Mitarbeitende sollte nur Zugriff auf die Daten erhalten, die für die Arbeit tatsächlich benötigt werden – Stichwort Prinzip der minimalen Rechtevergabe (POLP, Principle of least Privilege). Auch die Service-Konten haben in aller Regel zu weit gefasste Rechte, da die Festlegung der genauen Berechtigungen, die von Fall zu Fall erforderlich sind, zeitaufwändig sein kann. Entsprechend ist die Bemessung des nötigen Zugriffs ein Schlüsselfaktor. Intelligente Lösungen sind in der Lage, diesen zu erkennen und zu weit gefasste Rechte austomatisiert zu entziehen, ohne dass es dadurch zu Produktivitätsausfällen kommt. Darüber hinaus stellt die Gewährung vorübergehend erhöhte Berechtigungen (just in time) eine gute Möglichkeit zur Minimierung des Risikos dar. Auf diese Weise werden die Auswirkungen wesentlich abgeschwächt, falls das jeweilige Konto kompromittiert wird.