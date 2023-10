Worauf es beim Data Security Posture Management ankommt

Der Schutz von Unternehmensdaten wird immer herausfordernder. Dies liegt zum einen daran, dass immer mehr Daten erstellt werden, zum anderen, dass diese oftmals nicht mehr an einem zentralen Ort abgespeichert werden. Sicherheitsverantwortliche versuchen alles, um Datenschutzverletzungen zu verhindern. Und trotzdem kann es immer zu einem Vorfall kommen. Dann ist es entscheidend herauszufinden, wie es dazu kam, und die entsprechenden Schlüsse zu ziehen.

Darüber hinaus müssen sie die Einhaltung von Gesetzen und Vorgaben sicherstellen – von der DSGVO bis zu branchenspezifischen wie BAIT (Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT) und MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement). Ein fortschrittliches Data Security Posture Management (DSPM) kann Security-Teams bei all diesen Aufgaben wesentlich unterstützen.

Beim DSPM geht es also darum, ein klares Bild davon zu erhalten, wie sicher die Daten sind. Ist die Sicherheitslage in Bezug auf Daten stark oder schwach? Warum ist sie schwach oder stark? Was kann verbessert werden? Ein gutes DSPM-Tool erkennt nicht nur Probleme, sondern identifiziert auch, wo sensible Daten gefährdet sind, beseitigt diese Gefährdung automatisch und schützt aktiv vor Sicherheitsverletzungen.

Gegenwärtige Herausforderungen für Sicherheitsverantwortliche

CISOs müssen Unternehmen nicht nur vor Sicherheitsverstößen schützen, sondern auch der Geschäftsleitung berichten, wie sie dies umsetzen. Gleichzeitig erstellen die Mitarbeitenden immer mehr Daten, so dass die Datensicherheitslage eher schlechter als besser wird. Zudem sollten die Sicherheitsverantwortlichen wissen, wo sich die sensitiven Daten befinden und wer darauf zugreifen kann. Das klingt in der Theorie einfacher als es in der Praxis ist: Sind sie wirklich in der Lage zu erkennen, wenn ein Mitarbeitender sensible Daten aus Microsoft 365 abgreift? Können sie im Falle eines kompromittierten Nutzers oder Kontos feststellen, welche Daten betroffen waren? Security-Teams benötigen im Grunde in Echtzeit alle relevanten Informationen zur Datennutzung, damit sie Sicherheitsverstöße stoppen können, bevor sie zu einem Problem werden.

Und trotzdem kann es manchmal einfach zu spät sein. Nach einem erfolgreichen Angriff müssen Sicherheitsverantwortliche möglichst schnell die wichtigen Fragen beantworten können: Was ist passiert? Was wurde entwendet? Wie lässt sich verhindern, dass so etwas nochmals passiert?

Ein weiterer wichtiger Grund für den Einsatz eines DSPM-Tools ist die Sicherstellung und der Nachweis der Compliance. Jedes Unternehmen unterliegt Datengesetzen und -vorschriften, an die es sich halten muss. CISOs sind dabei nicht nur der Geschäftsleitung gegenüber verantwortlich – auch Behörden und Prüfer erwarten nachweisbare Anstrengungen und Fortschritte in Sachen Datensicherheit.