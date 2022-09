Wi-Fi Sensing hat das Potenzial für einen Umbruch

Normalerweise beinhalten neue WLAN-Entwicklungen schnellere Datenraten, mehr Bandbreite oder neue Sicherheitsoptionen. Aber die IEEE 802.11-Leute haben noch etwas anderes in petto, das eine Überlegung wert ist: Wi-Fi Sensing.

In den kommenden Monaten und Jahren werden Sie vielleicht mehr über Wi-Fi Sensing hören. Daher sollten WLAN-Fans ein gutes Grundverständnis für Wi-Fi Sensing haben und überlegen, wie diese neue Facette von Wi-Fi zu Hause und in Unternehmen eingesetzt werden kann.

Die WLAN-Signale der Schicht 1 im Funkfrequenzbereich (RF) werden ständig durch Bewegungen in einem bestimmten Abdeckungsbereich beeinflusst. Bei dieser Bewegung kann es sich um Objekte, Menschen, Tiere oder andere Dinge handeln, die sich bewegen, während WLAN-Signale den Raum durchqueren. Die sich häufig ändernden RF-Signale sind das, was erfasst wird.

Stellen Sie sich vor, dass die WLAN-Umgebung zur Bildung von selbstständigen Netzwerken genutzt wird, die vorhandene Knoten nutzen, um Stürze von Patienten in Krankenhäusern oder in der häuslichen Pflege zu erkennen, Personen dort zu erfassen, wo sie sich nicht aufhalten sollten oder sogar festzustellen, ob jemand normal atmet. Die Anwendungsmöglichkeiten sind potenziell endlos – und faszinierend – wenn man bedenkt, dass keine zusätzliche Spezialhardware erforderlich sein dürfte.

Sind die Vorteile und Anwendungsfälle von Wi-Fi Sensing real?

Die IEEE-Arbeitsgruppe 802.11bf arbeitet an einem neuen Standard speziell für WLAN-Sensorik, der voraussichtlich bis 2024 fertiggestellt wird. In Anbetracht des breiten Spektrums der erwarteten Anwendungsfälle – insbesondere in den Bereichen IoT, Gesundheitswesen und Smart Home – ist mit einer Flut von Vorab-Standardveröffentlichungen für Wi-Fi-Sensing-fähige Produkte zu rechnen.

Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz (KI) werden in viele Netzwerksysteme integriert, um die Steuerung und Überwachung zu verbessern. Sie sind auch die Grundlage für Wi-Fi Sensing. Der Gedanke, dass WLAN-Umgebungen zu kognitiven Systemen werden, ist nicht mehr nur ein Marketing-Hype, und Wi-Fi Sensing hat das Potenzial, erstaunliche Veränderungen zu bewirken.

Als Anwender von WLAN-Systemen für Unternehmen hoffe ich, dass das Silicon Valley Wi-Fi Sensing bei der Integration in Unternehmensprodukte richtig einsetzt, insbesondere im Hinblick auf Codequalität und Preisgestaltung. Schon jetzt können viele marktführende WLAN-Systeme ziemlich fehlerhaft sein, obwohl ein einzelner Access Point im Einzelhandel über 3.000 Dollar kostet.

Die 802.11bf-Funktionen sind ein völlig neues Paradigma, das in diese Codebasen integriert werden muss, und die WLAN-Branche hat sich an Abonnementmodelle gewöhnt, die in einigen Fällen an Erpressung grenzen. Ich freue mich zwar auf all das, was Wi-Fi Sensing bieten könnte, aber ich bin skeptisch, was die Erschwinglichkeit und die tatsächliche Nutzbarkeit angeht, bis ich es aus erster Hand sehe.

