Was uns 2023 im IoT erwartet: 3 Thesen für den Mittelstand

Nach dem kräftezehrenden Jahr 2022 wünschen wir uns alle eine kleine Verschnaufpause – doch die muss vorerst warten. Denn auch das Jahr 2023 hält einige Herausforderungen für unsere Wirtschaft bereit.

Durch die anhaltende Inflation bleibt das Kostenniveau hoch, die Energieversorgung steht weiterhin auf wackeligen Beinen und der War of Talents nimmt weiter zu.

Also lieber den Kopf in den Sand stecken und erst 2024 wieder auftauchen? Besser nicht: Stattdessen können Unternehmen smart den Krisen gegenübertreten, anstatt sich von ihnen einschüchtern zu lassen. Hier sind unsere IoT-Thesen für das Jahr 2023.

Ein IoT-Anwendungsfall, der direkt in mehreren Bereichen Abhilfe schafft, ist Remote Monitoring . Einerseits bereitet man durch einfaches Remote Monitoring die Basis für weitere digitale Services rund um die eigenen Produkte. Andererseits werden auch die eigenen Mitarbeiter direkt entlastet.

2023 werden die Preise weiterhin steigen – wenn auch nicht in dem Maße, wie es 2022 der Fall gewesen ist. Deshalb besitzt eine Kostensenkung für viele Unternehmen weiterhin oberste Priorität.

2. Smart Services ergänzend zu Fachkräften

Deutschland ist ein Arbeitnehmermarkt. Die Nachfrage nach Fachkräften ist und bleibt enorm. Besonders bei technischen Servicekräften spürt man den hohen Bedarf deutlich. Der demografische Wandel trägt sein Übriges dazu bei, dass das Angebot an Arbeitnehmern langfristig spärlich bleiben wird.

Marcel Möstel,

tresmo GmbH Marcel Möstel,tresmo GmbH

Dass der Trend Servitization die Verschiebung zu IoT-basierten Serviceangeboten zuspitzt, ist so gesehen eine Hilfe im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Bisher wurde nach dem Verkauf der eigenen Geräte, Anlagen und Maschinen ein Kundendienst angeboten. Dieser hat bei auftretenden Problemen geholfen. Doch 2023 bietet die Chance, bezahlte Monitoring-Services für Endkunden zu etablieren. Das verbessert nicht nur den Support, es ermöglicht zudem finanzielle Einnahmen. Die eigenen Geräte spätestens 2023 zu vernetzen ist also in jedem Fall zu empfehlen.

Ein positiver Effekt bringt das Ungleichgewicht im Arbeitsmarkt und fehlendes Fachpersonal mit sich: Die Akzeptanz und Zahlungsbereitschaft für smarte Serviceleistungen wird erhöht. Waren vernetzte Geräte mit Predictive-Maintenance- oder Condition-Monitoring-Angeboten bisher technische Spielereien, werden sie jetzt zu einem neuen Geschäftsmodell im After Sales.