Was Sie bei der Auswahl von IaaS-Anbietern beachten sollten

Bei der Bewertung von IaaS-Anbietern ist technisches Fachwissen das A und O. Um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Anbieter für Ihr Unternehmen finden, sollten Sie verschiedene IaaS-Anbieter (Infrastructure as a Service) evaluieren und die potenziellen Partner, die Ihre Anforderungen erfüllen könnten, genau unter die Lupe nehmen.

Da es an Hosting-Anbietern nicht mangelt, kann die Auswahl des idealen IT-Partners eine Herausforderung sein. Damit Ihre Suche reibungslos verläuft, sollten Sie bestimmte Kriterien ermitteln, die Sie bei einem potenziellen IaaS-Anbieter berücksichtigen.

Vergleich Public Cloud und lokale Infrastruktur

Zunächst müssen Sie sich entscheiden, ob Sie die Infrastruktur kaufen oder als Service in Anspruch nehmen wollen. Sie haben wahrscheinlich Jahr für Jahr den Mythos gehört, dass 90 Prozent der Workloads in der Cloud gehostet werden, aber in Wirklichkeit ist das nicht der Fall. Die Umstellung des Rückgrats Ihres gesamten Unternehmens auf ein Cloud-Modell ist nicht so einfach und der Prozess birgt potenzielle Probleme.

Der Kauf gibt einer IT-Infrastruktur Ihrem Team die Möglichkeit, sensible Daten zu schützen und gesetzliche Anforderungen zu erfüllen. Dabei haben Sie die vollständige Kontrolle über die Hardware, auf der die Daten gespeichert sind. Außerdem entspricht das dem traditionellen Kostenmodell Ihrer Finanzabteilung. Für einige Unternehmen ist der Besitz einer eigenen Infrastruktur ein Muss. Sie haben die Kontrolle über die Gesamtbetriebskosten und die Möglichkeit, jede Lösung individuell zu gestalten. Aber die Vorlaufkosten und der Prozess der Vorhersage der künftig benötigten Ressourcen können sehr abschreckend wirken. In Anbetracht von Zeit, Personal und unbekanntem oder bekanntem Wachstum kann sich die Wartung Ihrer eigenen Infrastruktur schnell ändern und mehr Aufwand erfordern als erwartet.

Der Report mit dem Titel IT as a Service (ITaaS) Survey von McKinsey aus dem Jahr 2018 ergab eine Aufteilung von 65:35 zwischen privaten und öffentlichen Workloads. Dieser Trend verschiebt das Gleichgewicht zwischen dem Aufbau und der Nutzung von IT weiter. Außerdem nutzen 40 Prozent der Unternehmen zwei oder mehr IaaS- und SaaS-Anbieter, wodurch sich die Kluft verringert.

„Wenn Sie eine Kombination aus lokalen und Cloud-Lösungen anstreben, ist IaaS eine effiziente Option, um die Einstiegshürde in die Cloud zu senken.“ Hannah Coney, ComportSecure

Die vorhersehbaren Zahlungen der IaaS-Modelle bieten Agilität und Flexibilität, um je nach Bedarf zu wachsen oder zu schrumpfen. Interne IT-Teams bestimmen die richtige Mischung aus lokaler und Cloud-Infrastruktur für ihr Unternehmen bestimmen. Es gibt keine Einheitslösung, aber mit der nötigen Sorgfalt und proaktiver Planung treffen Sie eine fundierte Entscheidung für Ihr Team und Ihr Unternehmen.

Wenn Sie eine Kombination aus lokalen und Cloud-Lösungen anstreben, ist IaaS eine effiziente Option, um die Einstiegshürde in die Cloud zu senken. IaaS reduziert die hohen Vorauszahlungen für Hardware, die in einigen Jahren möglicherweise nicht mehr die richtige Infrastruktur ist. IaaS ist speziell auf die von Ihnen genutzten Anwendungen zugeschnitten und setzt sofort interne Ressourcen frei, da die Last der täglichen Wartung und der Upgrades auf Ihren IaaS-Anbieter und nicht auf Ihre internen Ressourcen übertragen wird. Die Entscheidung für IaaS hat an sich schon viele Vorteile, sofern der Partner, mit dem Sie zusammenarbeiten, ein Experte ist.