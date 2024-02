Kostenloses E-Handbook: IaaS – Die richtige Wahl für Sie?

Die Nutzung von Cloud-Computing-Diensten gehört für viele Unternehmen bereits zum Alltag. Mithilfe von Infrastructrure as a Service werden entscheidende Infrastrukturkomponenten wie Netzwerk, Speicher und Server direkt als Ressourcen aus der Cloud bereitgestellt. Damit unterscheidet es sich deutlich vom wohl bekanntesten Cloud-Modell SaaS (Software as a Service) und dem verwandten PaaS (Platform as a Service).

Als Kunde eines IaaS-Anbieters sind Sie flexibel, weil Sie auch kurzfristig Ihre Workloads hosten können und die benötigten Kapazitäten leicht skalierbar sind. Temporäre Testumgebungen in der Cloud oder Änderungen Ihres Bedarfs sind also meist problemlos möglich. Auch fallen keine Kosten für Hardware und Software in Ihrem Rechenzentrum an, stattdessen erfolgt die Abrechnung meist über ein Pay-as-you-go-Modell.

Bedenken Sie aber, dass trotz der fehlenden Investitionskosten Sie die Preise eines IaaS-Anbieters wohlüberlegt berücksichtigt werden wollen, je nachdem wie das Pay-as-you-go-Modell aufgebaut ist und welche Dienste Sie in Anspruch genommen haben. Ebenso müssen Sie sich darauf einstellen, dass Sie wenig Kontrolle über die Leistung und Verfügbarkeit haben, da diese nicht von Ihnen, sondern vom Anbieter des IaaS abhängig und im SLA festgelegt sind. Da Sie nur Nutzer und nicht Eigentümer der Infrastruktur sind, können einige Details Ihrer IaaS-Konfigurationen intransparent sein.

Da es viele unterschiedliche IaaS-Anbieter gibt, sollten Sie sich im Vorhinein bewusst sein, welche Anforderungen Sie an die von Ihnen benötigte Infrastruktur haben, um nicht überstürzt etwas Falsches auszuwählen. Eventuell kann auch eine Testversion lohnend sein, bevor Sie die Vollversion implementieren.

Abbildung 1: Das kostenlose E-Handbook macht Sie mit der Funktionsweise, Vor- und Nachteilen und Auswahlkriterien rund um das Thema IaaS vertraut.

Unser kostenloses E-Handbook erläutert nicht nur die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen IaaS und den beiden anderen Haupt-Cloud-Computing-Modellen PaaS und SaaS, sondern klärt auch über die wichtigsten Vor- und Nachteile bei der Nutzung von IaaS auf. Außerdem erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl eines IaaS-Anbieters besonders achten sollten.