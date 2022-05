Wann steigen KI und Machine Learning zum Mainstream auf?

Es ist noch nicht allzu lange her, dass künstliche Intelligenz (KI) nur eine übermäßig benutzte Marketingaussage war. Viele Softwarehersteller, die Anwendungen mit Algorithmen oder ausgefeilten regulären Ausdrücken (RegEx) angeboten haben, verpassten ihren Produkten den KI-Stempel, obwohl es vollkommen am Thema vorbei war.

Zeiten und Technologien verändern sich, und der Markt ist mittlerweile in zwei Lager gespalten. Manche Hersteller benutzen vordefinierte Frameworks für ihre Anwendungen und manche Hersteller erfinden das Rad neu und entwickeln komplett eigenständige Modelle. Das Besprechen der Vor- und Nachteile der beiden Wege ist ein anderes Thema, interessanter ist die generelle Bedeutung für die Benutzer.

KI-Einsatz wird durch zwei Hürden verlangsamt

Zuerst gibt es eine finanzielle Herausforderung. KI-Lösungen sind meist state of the art und kommen mit einem entsprechenden Preisschild. Aber das ist keine Neuigkeit für Unternehmen, wenn es um den Einsatz neuer Technologien geht. Im Grunde genommen ist der Hintergrund immer identisch: Das Reduzieren von Kosten, oder das Erhöhen der Effizienz. Das war so bei der Entwicklung des Webstuhls, dem Einsatz des Fließbandes beim Automobilbau, und der IT-Automatisierung. Die Kalkulation ist immer gleich: Können wir die operativen Kosten der menschlichen Arbeit durch Technologien ersetzen? Wo ist der Punkt, an dem sich die Investition amortisiert?

IT-Security ist ein einfaches Beispiel. Wie viele Stunden dauert die Untersuchung von verdächtigem Verhalten? Wie viele Analysten durchforsten Log-Dateien, und wieviel kostet der ganze Vorgang? Das ist eine Aufgabe, die tatsächlich an eine Maschine delegiert werden kann, die viel schneller arbeitet und Resultate in Minuten, wenn nicht sogar Sekunden, aufbereiten kann. Das bedeutet nicht, dass die Analysten überflüssig werden, ganz im Gegenteil: Sie können sich nun um Aufgaben und Projekte kümmern, die Kreativität erfordern, was für Maschinen noch ein Problem darstellt.

Aber, die Übernahme von KI steigt langsam an. Das liegt mitunter an den Nebeneffekten, dass die Preise sinken und die Lösungen bezahlbar werden. Somit sind es nicht mehr nur die Global Players, die sich die neuesten Technologien leisten können. Im Laufe des Jahres sehen wir eine weiter ansteigende Adoptionsrate sogar bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Es heißt nicht länger So etwas brauchen wir nicht, sondern Das könnte für uns interessant sein. Wir sollten es einmal ausprobieren.