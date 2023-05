Vorurteile sind Schwachstellen in KI-Systemen

Künstliche Intelligenzen sind nicht unfehlbar und können als Verstärker von Diskriminierung und Vorurteilen wirken. Weil die Modelle nur so gut sind, wie ihre Trainingsdaten es zulassen, muss hier bereits angesetzt werden, um die Bias (Voreingenommenheit) früh zu entfernen.

Künstliche Intelligenzen (KI) haben sich zu mächtigen Werkzeugen entwickelt, die quer durch alle Branchen Schlüsselaufgaben übernehmen. Neben prominenten Gallionsfiguren wie ChatGPT von OpenAI oder Googles Bard kommen die trainierten Algorithmen beispielsweise für Prozessoptimierungen, Monitoring, Prognosen, Früherkennung oder im Bereich IT-Security zum Einsatz. Mit der zunehmenden Bedeutung der Technologie stellt sich aber auch die Frage: Wie sehr können wir ihnen vertrauen?

Abbildung 1: Neben den vielen Vorteilen einer KI führen falsche Daten zu Diskriminierung und systematischer Benachteiligung von Personengruppen. (Quelle: Pixabay)

Die Vorteile von künstlicher Intelligenz klingen fast zu schön, um wahr zu sein – von der Automatisierung und Fehlerreduzierung über die endlose Arbeitskraft bis zu höchster Präzision und Kosteneinsparungen. Doch wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Die rasend schnelle Entwicklung von immer besseren KIs droht ein Risiko für Gesellschaft und Menschen zu werden, dessen Ausmaße niemand abschätzen kann. Neben fehlenden grundlegenden politischen Rahmenbedingungen zum alltäglichen Einsatz liegt der Teufel dabei wie so oft im Detail, denn alle Algorithmen stehen und fallen mit ihren Trainingsdaten und der Art und Weise, wie Menschen sie konfigurieren – frei nach dem Motto Garbage in, Garbage out (frei übersetzt: gibt man Müll ein, kommt auch nur Müll heraus). Lernt ein Chatbot mit rassistischen oder sexistischen Inhalten, werden seine Antworten entsprechend ausfallen. Die Frage, wie sehr wir KIs vertrauen können, zielt letztlich darauf ab, wie sehr wir den Entwicklungsprozessen und Unternehmen vertrauen, die dahinterstehen.

Zahlreiche Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit haben gezeigt, dass Skepsis angebracht ist. Durch fehlerhafte Daten und falsche Verarbeitung schleichen sich Bias in KIs ein, die zu Verzerrungen der Ergebnisse führen und sich nachteilig auf Personengruppen auswirken. Eine digitale Diskriminierung ist die Folge. Das hat in der Praxis schwerwiegende Konsequenzen: In den USA identifizierte eine Software im Gesundheitswesen Afroamerikaner aufgrund ethnischer Faktoren nur halb so oft als besonders pflegebedürftig als Weiße. Zu trauriger Berühmtheit gelangte auch Amazon mit dem Versuch, potenzielle neue Mitarbeiter per KI aus den Bewerbungen herauszufiltern. Weil die Trainingsdaten hauptsächlich aus Unterlagen männlicher Bewerber bestanden, schlug die Software Frauen sehr viel seltener vor. Ob Abstammung, Geschlecht, Alter oder andere Faktoren – eine künstliche Intelligenz benötigt Trainingsdaten ohne Vorurteile. Wie kann das funktionieren?