Sicherheitsrisiko cyberphysische Systeme im Rechenzentrum

Die zunehmende Digitalisierung hat Rechenzentren zu hochkomplexen Ökosystemen entwickelt, in denen physische Infrastruktur und digitale Systeme untrennbar miteinander verbunden sind. Diese sogenannten cyberphysischen Systeme (CPS, Cyber-Physical Systems) ermöglichen zwar eine effizientere Verwaltung und Automatisierung, schaffen aber gleichzeitig neue Angriffsvektoren für Cyberkriminelle. Ein erfolgreicher Angriff kann nicht nur Daten gefährden, sondern auch die physische Infrastruktur beschädigen und kostspielige Ausfälle verursachen.

Rechenzentren sind heute weit mehr als nur Sammlungen von Servern in klimatisierten Räumen. Sie bestehen aus einer Vielzahl vernetzter cyberphysischer Systeme, die für einen reibungslosen Betrieb sorgen. Diese Systeme verbinden digitale Steuerungskomponenten mit physischen Prozessen und ermöglichen eine automatisierte Überwachung und Kontrolle der gesamten Infrastruktur.

Bedrohungsszenarien und Risiken

Die Vernetzung dieser Systeme schafft vielfältige Angriffsmöglichkeiten, die weit über traditionelle IT-Sicherheitsbedrohungen hinausgehen. Angreifer können sowohl die Verfügbarkeit als auch die physische Integrität der Infrastruktur bedrohen.

Manipulation der Klimatisierung: Ein Angriff auf HVAC-Systeme kann verheerende Folgen haben. Angreifer können Temperaturregler manipulieren, um Überhitzung zu verursachen, was zu Hardware-Schäden, Datenverlust und kostspieligen Ausfällen führen kann. Bereits eine Erhöhung der Raumtemperatur um nur wenige Grad kann die Lebensdauer von Servern erheblich verkürzen. Bei extremen Temperaturen können CPUs und andere Komponenten permanent beschädigt werden.

Die Bedrohung durch Angriffe auf cyberphysische Systeme in Rechenzentren besteht nicht nur theoretisch. Mehrere dokumentierte Fälle zeigen die Realität dieser Risiken. So nutzten im Juli 2022 in Singapur Angreifer eine Firewall-Schwachstelle aus, um eine Überhitzung in Servern zu verursachen. Der Angriff führte zur Störung mehrerer Behörden, Banken und Medienunternehmen und macht deutlich, wie physische Schäden durch Cyberangriffe verursacht werden können.

Cyble Research Labs enthüllte 2022 eine besorgniserregende globale Situation: Über 20.000 DCIM-Systeme, intelligente Überwachungsgeräte, Kühlmanagementsysteme und Rack-Power-Monitore waren öffentlich zugänglich und anfällig für Cyberangriffe. Diese exponierte Infrastruktur bot Angreifern direkten Zugang zu kritischen Steuerungssystemen.

Zudem wird immer häufiger Malware speziell für Angriffe auf Strom- und HVAC-Systeme entwickelt. Die Malware-Familien Triton und Trisis haben dabei gezeigt, wie effektiv sie gegen Sicherheitssysteme in kritischen Infrastrukturen eingesetzt werden können.