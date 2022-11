Sichere Online-Prozesse für Kunden gewährleisten

Unternehmen müssen der Online-Sicherheit Vorrang einräumen, ohne dabei das Kundenerlebnis zu beeinträchtigen, um sich das Vertrauen der Kunden zu verdienen. Unternehmen, die ihren Kunden nachweislich sichere Online-Prozesse bieten, werden bessere Geschäfte machen.

Eine Möglichkeit, das Vertrauen in die eigene Marke zu stärken, sind darum Investitionen in die digitale Sicherheit. Über 70 Prozent der Unternehmen weltweit, die für den Experian Global Identity and Fraud Report befragt wurden, sagen, dass die Verhinderung von Betrug einen zunehmenden Anlass zur Sorge gibt. Für mehr als 90 Prozent stellt sie ein mittleres oder hoch priorisiertes Anliegen dar.

Wenn Unternehmen beweisen wollen, dass sie in der Lage sind, Betrug konsequent zu bekämpfen, müssen sie ein gut organisiertes und zukunftsorientiertes Sicherheitskonzept implementieren. Ohne die richtigen Ressourcen kann sich das als komplizierter Prozess erweisen.

Wachsende Nutzung, wachsende Bedenken, wachsende Erwartungen Laut der Federal Trade Commission haben Konsumenten allein in den USA 2021 rund 5,8 Milliarden US-Dollar durch Betrug verloren. Das sind 70 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Gemäß dem eingangs erwähnten Report ist in Deutschland bereits 39 Prozent der Verbraucher Opfer von Online-Betrug geworden oder kennen jemanden, dem dies widerfahren ist. 40 Prozent aller weltweit befragten Konsumenten sagen, dass die Sorge um ihre Online-Transaktionen im letzten Jahr zugenommen hat. Nichtsdestotrotz plant die Hälfte der Verbraucher, ihre Online-Ausgaben in den kommenden Monaten zu erhöhen. Es ist somit kaum überraschend, dass Verbraucher Sicherheit und Datenschutz als oberste Priorität einstufen und dazu neigen, bei bekannten Marken einzukaufen, die sie als vertrauenswürdig erachten. Wenn diese Marken – insbesondere kleinere oder neuere Unternehmen – als zuverlässig gelten wollen, müssen sie sich an Bedrohungen und Erwartungen anpassen, die sich kontinuierlich wandeln. Das können sie nur erreichen, wenn sie auf alle zur Verfügung stehenden Mittel von der Biometrie bis zur KI-Automatisierung zurückgreifen. Der Einsatz dieser Technologien wird durch die Tatsache begünstigt, dass Kunden bereit sind, die benötigten persönlichen Daten zu teilen, wenn dies in einem sichereren Online-Dienst resultiert. Es kann allerdings eine Herausforderung für Unternehmen jeglicher Größe sein, ein wachsendes Arsenal an Sicherheitslösungen zu verwalten.