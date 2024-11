Wie zustimmungsbasierte Frameworks IT-Riesen herausfordern

In der modernen digitalen Landschaft ist der Schutz persönlicher Daten ein zentrales Thema. Traditionell geben Nutzer ihre Daten oft ohne ausreichende Transparenz und Kontrolle an Dritte weiter, was das Risiko von Datenmissbrauch und Datenschutzverletzungen erhöht. Dies hat zu einem generellen Vertrauensverlust zwischen Verbrauchern und Unternehmen geführt, der gerade im Falle von Datenlecks oder Hacks erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben kann.

Laut der Mailchimps-Umfrage Brand Trust in the Age of Information Overload sind Markenvertrauen und Verbundenheit (42 Prozent) die wichtigsten Faktoren bei der Kaufentscheidung für ein Produkt. Gleichzeitig wollen fast drei Viertel (70 Prozent) der deutschen Verbraucher von Marken die Gewissheit haben, dass sie verantwortungsvoll mit ihren Daten umgehen.

In diesem Kontext gewinnen zustimmungsbasierte Frameworks, die auf Zero-Party-Daten und der sogenannten Holistic Identity basieren, immer mehr an Bedeutung, Sie bieten nicht nur verbesserte Datenschutzlösungen, sondern auch wirtschaftliche Vorteile, indem sie die Vertrauenslücke zwischen Verbraucher und Unternehmen schließen.

Die Herausforderungen traditioneller Datenpraktiken In der herkömmlichen digitalen Umgebung sammeln Unternehmen wie Google, Facebook und andere große Technologiekonzerne enorme Mengen an personenbezogenen Daten, in der Regel First-Party-, Second-Party- oder Third-Party-Daten. Diese werden dann häufig in Backend-Datenbanken gespeichert, die sie leicht zum Ziel von unbefugten Zugriffen und Missbrauch machen. Die Hauptprobleme dieser traditionellen Ansätze sind: Mangelnde Transparenz und Kontrolle: Nutzer wissen oft nicht, welche Daten überhaupt gesammelt werden, wie sie verwendet werden oder wer Zugriff darauf hat. Dies führt zu einem Vertrauensverlust. Datenschutzverletzungen: Die zentrale Speicherung großer Datenmengen macht sie zu einem attraktiven Ziel für Hacker und erhöht das Risiko von Cyberangriffen und finanziellen Verlusten. Datenmissbrauch: Unternehmen können Daten ohne Zustimmung der Nutzer für kommerzielle Zwecke verwenden, was ethische Bedenken und echte rechtliche Folgen aufwirft. Diese Probleme können die Beziehungen zwischen Verbraucher und Unternehmen belasten, insbesondere wenn Unternehmen diese großen Datenmengen verwalten und sichern müssen.

Zero-Party-Daten und Holistic Identity Durch die Nutzung von Zero-Party-Daten – Informationen, die direkt von den Nutzern weitergegeben werden und bei denen sie volle Transparenz und Kenntnis darüber haben, wie ihre Daten verwendet werden – haben Unternehmen die Chance, strenge Zustimmungsgrundsätze einzuhalten, die Vertrauen, Datenschutz und Sicherheit an jedem Datenpunkt der digitalen Transaktion ermöglichen. Das Konzept der Holistic Identity erweitert den Ansatz der Zero-Party-Daten, indem es sich auf eine umfassende und integrierte Betrachtung der Identität einer Person konzentriert. Es beinhaltet: Kontrolle: Nutzer behalten die Kontrolle über ihre Daten und entscheiden, wann und mit wem sie Informationen teilen.

Einwilligungsbasierte Datenfreigabe: Daten werden nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Nutzer erfasst und verwendet, was das Vertrauen stärkt.

Reduzierung unnötiger Datenspeicherung: Durch die Fokussierung auf relevante Datenpunkte entfällt die Notwendigkeit, große Mengen an irrelevanten Daten zu sammeln und zu speichern.

Mehr Datenschutz durch Datenminimierung: Fortschrittliche Methoden wie Zero Knowledge Proofs (ZKP) – eine kryptographische Technik zur Verifizierung bestimmter Fakten über eine Person oder Entität, ohne zugrunde liegende personenbezogene Daten (PII) offenzulegen – bieten einen Ansatz zur Datenminimierung, der die Notwendigkeit reduziert, unnötige Daten zu speichern, wodurch die Attraktivität für potenzielle Datenverletzungen verringert wird. Holistic Identity und Zero-Party-Daten schaffen eine Grundlage für neue Datenschutzstandards, die das Vertrauen der Nutzer in digitale Dienste wiederherstellen können.

Wirtschaftliche Relevanz von zustimmungsbasierten Frameworks Einwilligungsbasierte Frameworks haben das Potenzial, die Beziehung zwischen Verbraucher und Unternehmen grundlegend zu verändern und wirtschaftliche Vorteile zu schaffen: Vertrauensbildung: Vertrauen ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Unternehmen. Studien wie die Mailchimps-Umfrage zeigen, dass Verbraucher eher bereit sind, mit Unternehmen zu interagieren, denen sie vertrauen. Durch transparente Datenpraktiken können Unternehmen das Vertrauen der Nutzer gewinnen und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen. Konstante Personalisierung und Innovation mit präzisen Echtzeit-Informationen: Unternehmen, die Zero-Party-Daten nutzen, erhalten präzisere, aktuellere und hochwertigere Informationen, die es ihnen ermöglichen, personalisierte Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Dies fördert die Marktinnovation und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit. Reduzierung von Risiken und Kosten: Durch den Verzicht auf die Erfassung und Speicherung unnötiger Daten können Unternehmen die Kosten für Datenmanagement und Sicherheitsmaßnahmen reduzieren. Gleichzeitig verringert sich das Risiko von Cyberattacken und den damit verbundenen finanziellen und rechtlichen Konsequenzen. Erfüllung rechtlicher Anforderungen: Zustimmungsbasierte Frameworks helfen Unternehmen, sich an Datenschutzbestimmungen wie der DSGVO zu halten und angemessen mit Daten umzugehen, indem sie den Schutz der Privatsphäre der Nutzer gewährleisten. Dezentrale Systeme verringern das Risiko und die Auswirkungen von Cyberangriffen: Indem die Kontrolle über die Daten an die Verbraucher zurückgegeben wird und die Daten bei den rechtmäßigen Eigentümern gespeichert werden, werden die gespeicherten Kundeninformationen auf ein Minimum reduziert, was die Attraktivität der Datenbanken von Organisationen für Cyberkriminelle verringert und die Sicherheit durch die Verringerung des Risikos von Datenschutzverletzungen erhöht. Zum Beispiel kann anstelle der Offenlegung des Geburtsdatums zur Bestätigung der Volljährigkeit eine Regierung einen Zero-Knowledge-Proof ausstellen, der auf den lokalen gesetzlichen Definitionen basiert und die Volljährigkeit einer Person bestätigt. Indem die Kontrolle über Daten an Einzelpersonen zurückgegeben und die gespeicherten Kundeninformationen – typischerweise sensible personenbezogene Daten – minimiert werden, speichern Unternehmen keine großen Mengen wertvoller Daten mehr. Dies verringert die Attraktivität ihrer Datenbanken für Cyberbedrohungen und erhöht die Sicherheit, indem das Risiko von Datenpannen insgesamt reduziert wird. Ähnlich werden aus marketingtechnischer Sicht personalisierte Angebote zur Norm werden. Beispielsweise teilen Nutzer ihre Fitnessdaten von Strava, Gesundheitsakten und Finanzinformationen mit Nike. Dies ermöglicht es Nike, hochgradig maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die perfekt mit dem Lebensstil, der finanziellen Situation und den Gesundheitszielen der Nutzer übereinstimmen und ein tiefes, datengetriebenes Verständnis der Kunden demonstrieren. „Unternehmen, die erfolgreich ein zustimmungsbasiertes Framework implementieren, können sich als Vorreiter im Datenschutz positionieren und von einem wachsenden Markt profitieren, der Wert auf Privatsphäre und Sicherheit legt, insbesondere in einem sensiblen Markt wie Deutschland. “ Glenn Gore, Affinidi Dieser Ansatz ist nicht auf eine Branche beschränkt; er ist universell anpassbar und ermöglicht Organisationen in allen Sektoren, tiefere Beziehungen zu Kunden aufzubauen, indem sie ein umfassendes Verständnis ihrer Bedürfnisse und Präferenzen nutzen. Ein solch tiefgehendes Maß an Personalisierung wird nicht nur die Erfahrungen der Verbraucher beim Umgang mit der Marke verbessern, sondern auch den Umsatz steigern, da Verbraucher eher geneigt sind, die Marke aus Loyalität zu unterstützen.

Herausforderungen und Chancen Trotz der Vorteile von zustimmungsbasierten Frameworks gibt es auch Herausforderungen, die überwunden werden müssen: Bewusstsein: Verbraucher müssen über die Vorteile und Funktionsweisen von Zero-Party-Daten informiert werden, um ihre Zustimmung zu geben.

Wissen schaffen: Unternehmen müssen über die Prozesse und das Fachwissen aufgeklärt werden, das Teams und Organisationen bei der Einführung konsensbasierter Lösungen benötigen, sowie über deren Auswirkungen.

Technische Implementierung: Die Umstellung von traditionellen auf zustimmungsbasierte Frameworks erfordert technisches Know-how und Ressourcen.

Gemeinschaftlicher Ansatz: Alle Beteiligten, einschließlich der Regierungen, müssen in die Pflicht genommen werden. So können Regierungen eine wichtige Rolle spielen, indem sie die Nutzung von Holistic Identity und ähnlichen Konzepten gemeinsam vorantreiben.

Datenschutz: Festlegen von Datenschutzbestimmungen und -richtlinien, um die Wettbewerbsbedingungen für alle anzugleichen, so dass die Kosten des Datenschutzes für alle gleich sind.

Festlegen von Datenschutzbestimmungen und -richtlinien, um die Wettbewerbsbedingungen für alle anzugleichen, so dass die Kosten des Datenschutzes für alle gleich sind. Zusammenarbeit: Insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Regierungen und Ländern kann den Weg für einen stärkeren, aufschlussreicheren Datenaustausch ebnen. Dennoch überwiegen die Chancen für Innovation und Wachstum bei weitem die Herausforderungen. Unternehmen, die erfolgreich ein zustimmungsbasiertes Framework implementieren, können sich als Vorreiter im Datenschutz positionieren und von einem wachsenden Markt profitieren, der Wert auf Privatsphäre und Sicherheit legt, insbesondere in einem sensiblen Markt wie Deutschland.