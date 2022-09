Was unterscheidet Zero-Party-Daten und First-Party-Daten?

Cookies von Drittanbietern dienen Unternehmen seit Jahren für die Erstellung gezielter Werbekampagnen. Da Google plant, diese ab 2024 aus seinem Chrome-Browser zu entfernen, haben Vermarkter ihren Fokus auf Zero- und First-Party-Daten verlagert.

Zero-Party-Daten – ein von Forrester Research im Jahr 2018 geprägter Begriff – erfordern keine Analyse und bieten Einblicke direkt vom Kunden. Im Gegensatz dazu stammen First-Party-Daten aus dem Kundenverhalten, zum Beispiel aus Webaktivitäten, und erfordern eine Analyse, um relevante Erkenntnisse abzuleiten. Obwohl First-Party-Daten bekannter sind als Zero-Party-Daten, haben viele Marketer wahrscheinlich schon seit der Einführung des Internets Zero-Party-Daten verwendet.

Um Unternehmen bei der Erstellung erfolgreicher Marketingkampagnen ohne Cookies von Drittanbietern zu unterstützen, können Marketingexperten sowohl Zero-Party- als auch First-Party-Daten verwenden.

Was sind Zero-Party-Daten?

Bei Zero-Party-Daten handelt es sich um Informationen, die Kunden freiwillig an Unternehmen weitergeben. Einige Analysten betrachten diesen Begriff als eine Weiterentwicklung der expliziten Daten, da Kunden diese explizit an Unternehmen weitergeben. Seit Forrester Research den Begriff geprägt hat, haben Marktanalysten Zero-Party-Daten als eine Möglichkeit identifiziert, personalisierte Marketingkampagnen durchzuführen.

Unternehmen können diese Daten aus verschiedenen Quellen sammeln, zum Beispiel aus Website-Formularen, Umfragen, Mitgliedsanträgen und Umfragen. Obwohl einige Kunden die Zero-Party-Daten proaktiv und ohne Gegenleistung zur Verfügung stellen, behandeln Unternehmen sie in der Regel als Währung und bieten im Gegenzug eine Belohnung an, zum Beispiel ein E-Book, ein Webinar oder einen Rabattcode.

Diese Daten können Marketingfachleuten genaue Einblicke in die Zielgruppe geben, da sie direkt von den Kunden stammen. Wenn Unternehmen Daten durch Umfragen, Erhebungen und Formulare sammeln, können Marketingexperten diese verwenden, um Produktempfehlungen, Nachrichten und Angebote auf jeden Kunden zuzuschneiden. In diesem Sinne nimmt die Art und Weise, wie Vermarkter Zero-Party-Daten nutzen, einen dialogischen Charakter an, der die Beziehung zwischen Unternehmen und ihren Kunden stärkt.