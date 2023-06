SASE und Zero Trust: Sicherheit in Kombination

Die Digitalisierung im Kontext von New Work und Remote-Arbeit macht Unternehmen flexibler, agiler und kosteneffizienter. Doch mit der steigenden Komplexität der dadurch erforderlichen hybriden IT-Infrastrukturen entstehen deutlich höhere Sicherheitsanforderungen. Nicht nur das Unternehmensnetzwerk On-Premises muss geschützt werden, es gilt auch Angriffe auf das Home-Office, mobile Geräte, verschiedenste Software-as-a-Service-Anwendungen und die Cloud abzuwehren. Um die komplexe Kontrolle über Zugang und Ressourcenzugriff im dezentralisierten Netzwerk zu meistern, entwickelten Forschungsinstitute SASE und Zero Trust als moderne Sicherheitskonzepte für hybride IT-Infrastrukturen.

Eintritt? Nur mit Ausweis!

SASE beschreibt ein Konzept, das individuell anpassbare Netzwerksicherheitsfunktionen zu einer einzigen umfassenden, integrierten Cloud-Lösung kombiniert. Zu diesem Zweck werden Cloud-native Sicherheitsfunktionen und WAN-Funktionen miteinander verbunden. Dieser Ansatz ist dadurch besonders auf die Anforderungen digitaler Unternehmen zugeschnitten. Denn gerade bei hoch digitalisierten Firmen sind Anwender, Endpunkte und Anwendungen stark verteilt. SASE ist genau auf solche dezentralisierten Netzwerke ausgelegt und gewährleistet sichere Verbindungen auch über viele Knotenpunkte hinweg. Herkömmliche Lösungen, die in erster Linie das zentrale Rechenzentrum schützen und nur wenige private Verbindungen mit Firewalls und VPN absichern, werden hingegen allmählich obsolet.

Der Netzwerkperimeter wird bei SASE nicht mehr als Standort, sondern als eine Reihe dynamischer Edge-Funktionen verstanden, die bei Bedarf als Service aus der Cloud bereitgestellt werden. Benutzer und Geräte erhalten überall und jederzeit sicheren Cloud-Zugriff auf Anwendungen, Daten und Dienste. Die einzelnen Elemente einer SASE-Architektur sind dabei wesentlich umfangreicher als klassische Cyber-Security-Lösungen. Zu SASE gehören unter anderem Cloud Access Security Broker (CASB), Firewall as a Service (FWaaS), Data Loss Protection (DLP), Malware-Scanning und natürlich Zero Trust Network Access (ZTNA).

Zero Trust heißt: kein Vertrauen. Was redundant klingt, ist in seiner Radikalität durchaus innovativ. Denn normalerweise müssen sich User nur einmal anmelden, um dann vollen Zugriff auf ihr Netzwerk zu bekommen. Doch die von Forrester Research konzipierte Zero-Trust-Architektur (ZTA) baut darauf auf, dass niemandem Vertrauen geschenkt wird. Die Beweislast liegt bei demjenigen, der anklopft. Insbesondere werden Anwender, Geräte, Workloads, Daten und Netzwerk als Risikofaktoren in die Betrachtung miteinbezogen. ZTA fundiert auf einer stetigen Weiterentwicklung der Identitätsprüfung. Dabei wird das Ziel verfolgt, illegale Zugriffe auf Dienste und Daten zu verhindern und Zugriffskontrollen so granular wie möglich einzurichten und durchzusetzen.

Abbildung 1: Das Prinzip Zero Trust Architektur (rechts): Kein Nutzer, keine Anfrage, kein Dienst, keine Anwendung, kein Gerät ist vertrauenswürdig – es sei denn, das Gegenteil wird bewiesen.

In Zeiten, in denen Netzwerksicherheit nicht mehr ausschließlich auf das Rechenzentrum limitiert ist, sondern sich zunehmend über die Unternehmensgrenzen hinweg erstreckt, bietet Zero Trust eine wirksame Antwort. Eine Zero-Trust-Lösung für einen Zero Trust Network Access ist dabei ein Framework aus unterschiedlichen Technologien durch das nur authentifizierte und autorisierte Anfragende Zugang zum Netzwerk erhalten – und zwar nur so weit, wie erforderlich und niemals auf unbestimmte Zeit.