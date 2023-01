IT-Sicherheit und Cyberversicherungen haben ihren Preis

Cyberversicherungen sind aus Sicht vieler Experten das Pendant zu Krankenversicherungen, nur eben für Unternehmen. Die Versicherungen sollen vor den Folgen von Cyberangriffen schützen und können Teil des Risikomanagements sein. Diese relativ neue Art der Versicherung hat vor allem die Aufgabe, das wirtschaftliche Überleben von Unternehmen zu sichern, die Opfer eines Cyberangriffs geworden sind.

Vor allem mittelständische und kleine Unternehmen (KMU/SMB) stehen zunehmend im Fokus von Cyberkriminellen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich diese Firmen in den meisten Fällen keinen umfassenden Sicherheits- und IT-Apparat leisten können, wie zum Beispiel große Dax-Konzerne.

Wenn die IT-Infrastruktur und flankierend eine Cyberversicherung nicht dafür sorgen, dass die IT und damit die Prozesse des Unternehmens weitgehend geschützt und die Folgen eines Angriffes abgemildert werden, geht es bei vielen Unternehmen schnell an die wirtschaftliche Existenz.

Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) warnt : „Die IT-Sicherheitslage bleibt angespannt bis kritisch. Das vergangene Jahr (2021) war geprägt von einer deutlichen Ausweitung cyber-krimineller Erpressungsmethoden. Nicht nur die Anzahl der Schadprogramm-Varianten stieg zeitweise rasant an – mit bis zu 553.000 neuen Varianten pro Tag der höchste jemals gemessene Wert. Auch die Qualität der Angriffe nahm weiterhin beträchtlich zu“.

Erfolgreiche Angriffe haben verheerende Konsequenzen, die weit über die Kosten der Rekonstruktion und des Neuaufbaus der IT hinausgehen. Kunden verlieren das Vertrauen in das betreffende Unternehmen, und ein Reputationsverlust ist fast zwangsläufig die Folge eines Angriffs. Rechtliche Konsequenzen wegen Verstößen gegen die DSGVO und Schadensersatzforderungen werden oft nicht ausreichend berücksichtigt.

Cyberversicherungen schützen vor allem vor den wirtschaftlichen Folgen, die etwa durch Social Engineering und Phishing entstehen. Selbst wenn ein Unternehmen für eine optimale Sicherheitsinfrastruktur sorgt, bleiben dennoch die Mitarbeitenden eine Schwachstelle, über die Hacker an Benutzernamen und Kennwörter kommen. In den meisten Fällen müssen sie dazu nichts hacken, sie melden sich einfach mit erbeuteten Anmeldedaten an. Mit den bekannten, gravierenden Folgen.

Fazit

Cyberversicherungen können helfen, die Existenz von Unternehmen zu erhalten, wenn ein Cyberangriff zu Produktionsunterbrechungen und Datendiebstahl führt. Die Beitragsentwicklung ist aber längst nicht mehr so kalkulierbar. Noch weniger zu prognostizieren ist aber im Vergleich der potenzielle Schaden durch einen erfolgreichen Cyberangriff. Unternehmen sollten sich deshalb mit dem Thema Cyberversicherungen auseinandersetzen, und das tun sie auch. Trotz steigender Prämien- und Selbstbehalte haben laut der obigen Umfrage von Censuswide 93 Prozent der IT-Professionals das Budget für eine Cyberpolice bereits genehmigt bekommen.

Es wäre allerdings fatal, wenn man zugunsten von Cyberversicherungen auf zeitgemäße, mehrstufige Sicherheitsmaßnahmen verzichten würde. E-Mails sind nach wie vor der von Cyberkriminellen mit Abstand am häufigsten genutzte Bedrohungsvektor, um Malware, wie zum Beispiel Ransomware, zu verbreiten. Damit rückt der einzelne Benutzer in den Fokus. Denn letzten Endes trifft er die Entscheidung, ob vertrauliche Daten gesendet oder externe Dateien heruntergeladen werden. 90 Prozent aller Datenschutzverletzungen gehen auf menschliche Fehler zurück. Ein häufiger Grund ist, dass vertrauliche E-Mails versehentlich an die falsche Person gesendet wurden und so Datenlecks und Datenverlust verursachen.

Im Zentrum sollte der Schutz von Unternehmens- und Kundendaten stehen. Und dies geschieht am besten mit einem mehrstufigen Sicherheitsansatz, einschließlich von modernen Cybersecurity-Schulungsansätzen. Sie tragen sowohl den veränderten Bedürfnissen der Benutzer Rechnung als auch aktuellen Compliance- und DSGVO-Anforderungen. Sind diese Grundlagen geschaffen, können Cyberversicherungen ihre Stärken ausspielen.

Über den Autor:

Robert den Drijver ist Vice President EMEA & Global Head of B2B2C bei der VIPRE Security Group.

Die Autoren sind für den Inhalt und die Richtigkeit ihrer Beiträge selbst verantwortlich. Die dargelegten Meinungen geben die Ansichten der Autoren wieder.