Die Cyberangriffe der KW26 / 2023 im Überblick

Willkommen zur aktuellen Ausgabe von Cyberhebdo, der wöchentlichen Presseschau über Cyberangriffe aus aller Welt. Wir haben nachfolgend eine Auswahl von Cyberangriffen zusammengestellt, die in den Medien verschiedener Länder erwähnt wurden. Bitte beachten Sie, dass diese Ausgabe DDoS-Angriffe und Website-Manipulation nicht berücksichtigt. Hier einige internationale Cyberangriffe der KW26, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

24.06.2023, ZDZiT, Olsztyn, (Polen). In einem Artikel wird berichtet, dass eine Cyberattacke die Stadt Olsztyn in Polen lahmgelegt hat. Es soll ein Hackerangriff auf die Server des Amtes für Straßen, Grünflächen und Verkehr (ZDZiT) haben, Die Hauptstraßen der Stadt waren blockiert und die Einwohner hatten Probleme beim Kauf von Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr. Das Verkehrsleitsystem funktioniert nicht mehr und auch die elektronischen Informationstafeln sind betroffen. Die lokalen Behörden untersuchen den Vorfall, Quelle.

24.06.2023, Suncor Energy, (Kanada). Suncor Energy, ein kanadisches Unternehmen, wurde von einer Cyberattacke betroffen. Das Unternehmen arbeitet mit Experten von Drittanbietern zusammen, um die Situation zu untersuchen und zu klären. Bisher wurden keine Beweise für die Kompromittierung oder den Missbrauch von Kunden-, Lieferanten- oder Mitarbeiterdaten gefunden. Einige Transaktionen mit Kunden und Lieferanten können beeinträchtigt werden, während das Unternehmen an der Lösung des Vorfalls arbeitet. Quelle.

25.06.2023, Regionalverwaltung Kativik, (Kanada). In die Computersysteme der Regionalverwaltung Kativik wurde am 25. Juni eingedrungen, wodurch die interne Kommunikation der Organisation gestört wurde. Derzeit laufen Ermittlungen, um die Art des Angriffs zu ermitteln. Es ist noch nicht bekannt, ob persönliche Informationen von Angestellten oder Bewohnern kompromittiert wurden. Die Auswirkungen auf die Aktivitäten der Regionalverwaltung sind derzeit noch nicht bekannt, die interne Kommunikation ist jedoch gestört. Die Teams arbeiten an der Wiederherstellung der Systeme. Quelle.

27.06.2023, Virbac SA, (Frankreich). Das Unternehmen Virbac, das sich auf die Erforschung, Herstellung und Vermarktung von Tierarzneimitteln spezialisiert hat, wurde Opfer eines Cyberangriffs. Das Unternehmen bietet Medikamente für Haustiere und Nutztiere an. Ein Krisenstab kümmert sich um die Bewertung des Vorfalls und Abhilfemaßnahmen. Quelle.

