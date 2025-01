Geschäftsreisen und Multi-Währungs-Ausgaben vereinfachen

Die Verwaltung von internationalen Geschäftsreisen und Ausgaben in mehreren Währungen stellt für Finanzteams eine komplexe Herausforderung dar. Sie müssen zum Beispiel Wechselkurse, abweichende Steuergesetze und Compliance-Probleme berücksichtigen. Automatisierung und künstliche Intelligenz erleichtern den Umgang mit den Ausgaben, reduzieren manuelle Arbeitsbelastungen und gewährleisten die Einhaltung von Vorschriften.

Durch die Globalisierung gibt es immer mehr internationale Geschäftsreisen. Finanzteams müssen die zunehmenden Reisekosten aus verschiedenen Ländern – mit jeweils eigenen Währungen, Steuergesetzen, Transaktionsgebühren und Compliance-Anforderungen bewältigen. Schwankende Wechselkurse machen die Sache noch komplizierter. Verschiedenen Währungen und Kursschwankungen führen leicht zu Diskrepanzen in den Reportings, wenn die Umrechnung der Ausgaben in eine einheitliche Währung manuell erfolgt. Außerdem kostet die Einhaltung von Finanzvorschriften in verschiedenen Ländern zusätzlich Zeit und erhöht die Fehleranfälligkeit.

Internationale Geschäftsreisen und Reisekostenabrechnungen sind aufgrund der Menge an Vorschriften und Anforderungen vielschichtig. Die Kreditorenbuchhaltung muss stets über neue Regeln und Standards informiert sein, um Strafen zu vermeiden. Zu den wichtigsten Parametern und Vorschriften für die Kreditorenbuchhaltung zählen ständig schwankende Wechselkurse, die die Kosten von Geschäftsreisen beeinflussen können. Plötzliche Kursänderungen beeinflussen die tatsächlichen Kosten und die Genauigkeit von Budgetierung und Berichterstattung. Die Beschäftigten müssen diese Schwankungen in Echtzeit überwachen, um eine präzise Berichterstattung und korrekte Erstattungsbeträge zu garantieren.

Ein Problem stellt die Währungsumrechnung dar, alle Ausgaben müssen korrekt in der Basiswährung des Unternehmens erfasst, gemeldet und erstattet werden. Kommen veraltete oder ungenaue Wechselkurse zum Einsatz, führt dies zu Abweichungen in der Kostenabrechnung und den Finanzberichten. Schwierig gestaltet sich auch der Zahlungsabgleich: Die Abstimmung von Ausgaben in verschiedenen Währungen ist oft zeitintensiv und anfällig für Fehler. Die Kreditorenbuchhaltung muss sicherstellen, dass alle Ausgaben mit den entsprechenden Belegen und Bankauszügen übereinstimmen.

Automatisierte Spesenabrechnung: Beschäftigte reichen ihre Ausgaben mühelos per App ein. Echtzeit-Währungsumrechnungen erfassen alle Ausgaben korrekt in der Basiswährung des Unternehmens.

Risiken reduzieren und Effizienz bei Ausgaben steigern

Um Multi-Währungs-Ausgaben effizient zu nutzen und gleichzeitig Risiken zu mindern, empfehlen sich beispielsweise Best Practices in der Kreditorenbuchhaltung in Form von standardisierten Spesenabrechnungs- und Währungsumrechnungsprozessen.

Auch die Zusammenarbeit mit einem zuverlässigen Devisenanbieter hilft, so lassen sich Währungsschwankungen effizienter steuern. Diese Anbieter stellen nicht nur wettbewerbsfähige Wechselkurse zur Verfügung, sondern auch Absicherungslösungen wie Forward-Kontrakte, um günstige Kurse für zukünftige Transaktionen festzuschreiben. Hinzu kommen Ausgabeneinsicht-Analysen, die Ausgabentrends identifizieren, was eine präzisere Budgetierung ermöglicht. So gelingt es besser, Ausgaben zu prognostizieren und Einsparpotenziale zu erkennen.

„Um Multi-Währungs-Ausgaben effizient zu nutzen und gleichzeitig Risiken zu mindern, empfehlen sich beispielsweise Best Practices in der Kreditorenbuchhaltung in Form von standardisierten Spesenabrechnungs- und Währungsumrechnungsprozessen.“ Lars Mangelsdorf, Yokoy

Bei der Betrugsprävention lassen sich durch die Implementierung von Ausgabenkontrollen und den Einsatz KI-basierter Betrugserkennungs-Tools ungewöhnliche Aktivitäten frühzeitig erkennen. Regelmäßige Audits unterstützen dabei, das Risiko betrügerischer Transaktionen weiter zu reduzieren. Im Feld der regulatorischen Compliance erleichtern es automatisierte Tools, alle Transaktionen präzise aufzuzeichnen.

Über den Autor:

Lars Mangelsdorf ist Mitbegründer von Yokoy und leitet das deutsche Team mit Sitz in München. Das Schweizer Fintech ist Anbieter einer KI-gesteuerten Ausgabenmanagement-Plattform für mittelständische und große Unternehmen. Mit Yokoy folgt der diplomierte Wirtschaftsfachmann seiner Leidenschaft, mithilfe von Digitalisierung und Automatisierung komplexe, alltägliche Prozesse in traditionellen Branchen zu vereinfachen und den Ruf der Schweiz als Innovationszentrum zu fördern. In diesem Zusammenhang ist Lars auch ein aktiver Angel Investor für disruptive Technologien. Bevor er Yokoy mitbegründete, sammelte er umfangreiche Erfahrungen in der SaaS-Branche als Senior Account Executive bei Beekeeper, wo er federführend an der Entwicklung der Vertriebsstrategie des Unternehmens beteiligt war. Im Jahr 2021 wurde Lars in die prestigeträchtige Forbes-Liste 30 under 30 aufgenommen.

Die Autoren sind für den Inhalt und die Richtigkeit ihrer Beiträge selbst verantwortlich. Die dargelegten Meinungen geben die Ansichten der Autoren wieder.