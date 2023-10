Generative KI: Sicherheitsrisiken und Schutzmaßnahmen

Eine funktionierende und effektive generative KI benötigt mehrere Ressourcen. Dazu gehören die zur Bereitstellung von Diensten erforderliche Infrastruktur, Trainingsdaten, KI-Modelle und die von den Modellen erzeugten Ergebnisse.

Die Infrastruktur umfasst Hardware wie Server und Grafikprozessoren für Berechnungen sowie Software-Frameworks für die Entwicklung, das Training und den Einsatz von Modellen. Hinzu kommen die digitalen Schnittstellen, über die von der KI erzeugte Ergebnisse an die Nutzer übermittelt werden. Nur eine zuverlässige, hochleistungsfähige und sichere Infrastruktur ermöglicht anspruchsvolle generative KI-Modelle mit Mehrwert.

Trainingsdaten bestehen in der Regel aus einem vielfältigen und repräsentativen Satz von Beispielen. Diese kann das Modell nutzen, um die zugrunde liegenden Muster, Stile oder Merkmale zu verstehen, die es erfassen soll. Die Qualität, Quantität und Vielfalt der Trainingsdaten bestimmen maßgeblich die Fähigkeiten generativer KI-Modelle.

KI-Modelle sind ein grundlegender Bestandteil jeder generativen KI. Sie sind darauf ausgelegt, Muster und Beziehungen innerhalb der Trainingsdaten zu erlernen und auf Basis dieses Verständnisses neue Ergebnisse zu erzeugen. Die Architektur, Parameter und Struktur dieser Modelle sind zentrale Komponenten zur Generierung neuer Inhalte.

Die Ergebnisse von generativer KI können für Unternehmen sehr wertvoll sein. Bearbeitet durch menschliche Experten verbessern sie die Kreativität, Erstellung von Inhalten, Datenanreicherung und strategischen Entscheidungen.

Resistente Infrastruktur

Für die Infrastruktur gibt es zahlreiche Bedrohungen, aber auch entsprechende Schutzmaßnahmen. Hier sind zwei wichtige Beispiele dargestellt.

Unterbrechung von Diensten: Eine der größten Bedrohungen für KI-Infrastrukturen ist Denial of Service (DoS). Dadurch bedingte Hardware-Fehlfunktionen, Softwarepannen oder Netzwerk-Unterbrechungen können den Betrieb von generativen KI-Modellen erheblich beeinträchtigen. Dies führt bis zum Ausfall von Diensten und zum Verlust wichtiger Daten, so dass das Modell nur noch eingeschränkt lernen, Ergebnisse erzeugen oder Schnittstellen zu anderen Systemen nutzen kann. Zum Schutz vor solchen DoS-Angriffen müssen Unternehmen Redundanz in das System einbauen, etwa in Form von Backup-Servern und ausfallsicheren Protokollen, um eine dauerhafte Verfügbarkeit zu gewährleisten. Eine regelmäßige Aktualisierung von Software und Hardware vermeidet Schwachstellen. Darüber hinaus ermöglicht die ständige Überwachung der Systemleistung und -kapazität eine frühzeitige Erkennung und rasche Behebung von Problemen.

Unbefugter Zugriff: Das böswillige Eindringen in die Systeminfrastruktur kann zu Datendiebstahl, Unterbrechung von Diensten oder Einfügen von schädlichem Code führen. Für die Abwehr ist ein vielseitiger Sicherheitsansatz entscheidend. Dieser umfasst robuste Authentifizierungsprotokolle, proaktives Schwachstellenmanagement einschließlich regelmäßiger Software-Updates, kontinuierliche Überwachung zur frühzeitigen Angriffserkennung, Intrusion Prevention und eine gut formulierte Strategie zur Incident Response.