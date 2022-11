Digital Workplaces mit Managed Service Provider umsetzen

In der letzten Phase geht es von der Theorie in die Praxis. Support-Zeiten erweitern, Kosten optimieren sowie in Innovationen investieren. Dieser Schritt erfolgt entweder in Eigenregie oder über fachkundiges Personal. Der MSP kümmert sich um die Cybersicherheit und achtet darauf, dass nur Dienste im Paket enthalten sind, die tatsächlich genutzt werden.